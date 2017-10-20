Перевалка белорусских нефтепродуктов может начаться в РФ в 2017 году

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Перевалка части объемов нефтепродуктов из Беларуси может начаться в портах России уже в 2017 году, сообщил РИА Новости замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах российско-турецкой межправительственной комиссии.



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"Вывод на совещании (по вопросу возможности перевалки нефтепродуктов из Беларуси по территории РФ в октябре — ред.) сделан такой — стоимость транспортировки с нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси до прибалтийских портов, в частности, мы сравнивали с Вентспилсом, совместима со стоимостью этой услуги до Санкт-Петербурга и Высоцка. Мы выяснили это на совещании. Белорусские коллеги сказали, что они будут рассматривать этот вариант, мы продолжаем вести переговоры. Они говорят, что у них контрактование происходит на конкурсной основе и многие контракты подписаны, но я полагаю, что мы на какое-то количество можем выйти (транспортировки нефтепродуктов из Беларуси по территории РФ — ред.). Я думаю, что уже в этом году", — сказал Олерский.

Основная причина поставок нефтепродуктов через прибалтийские порты — низкие тарифы. Например, стоимость перевалки нефтепродуктов в портах стран Балтии колеблется от 6 до 8 долларов за тонну, а в российских портах Северо-Запада — от 12 до 18 долларов.

Он подчеркнул, что сопоставимость цен и на транспортировку по железной дороге, и на перевалку в портах России и Прибалтики очевидна. "Если по светлым нефтепродуктам есть небольшая неочевидная разница по стоимости перевалки, и я думаю, стивидоры готовы учесть ее при наличии твердых объемов (с белорусской стороны — ред.). Они готовы обсудить скидку, но при наличии твердых параметров, так как у стивидоров есть свои графики, терминалы загружены", — сказал Олерский.



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"Железной же дорогой стоимость особо совместима (с прибалтийской — ред.), особенно в подвижном парке частных перевозчиков. Я думаю, что при более детальных переговорах можно получить еще более значительные скидки", — заключил он.

Ранее Sputnik сообщал, что российские порты готовы снижать тарифы на транзит белорусского топлива , этот вопрос прорабатывается Минэнерго России с белорусской стороной. Речь идет о ежемесячном экспорте до 1 миллиона тонн нефтепродуктов.

РФ поставляет в Беларусь до 24 миллионов тонн сырой нефти для переработки. В августе 2017 года Владимир Путин дал поручение проработать переключение экспорта белорусских нефтепродуктов в порты РФ.