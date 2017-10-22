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Министр экономики опять объяснил, чем зарплата отличается от получки

23.10.2017 09:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 окт — Sputnik. В Беларуси поставлена задача достичь к концу года уровня средней заработной платы в тысячу рублей, но такая зарплата должна быть заработанной, подчеркивает министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Министр экономики опять объяснил, чем зарплата отличается от получки
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к концу года выйти на среднюю зарплату по стране в  тысячу рублей. В Минтруда отмечали, что в целом график повышения заработных плат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

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"Безусловно, в стране ставится задача — в стране! — не менее тысячи рублей. Но есть такие отрасли экономики, как сельское хозяйство или социальная сфера, которые не могут в одночасье достичь такой заработной платы. Хотя, например, бизнес должен демонстрировать не тысячу, а 1,5 тысячи или 1,3 тысячи. И это происходит, поэтому зарплата мало-помалу подтягивается в векторе, который задал глава государства", — заявил Зиновский в воскресном эфире телеканала ОНТ.

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При этом министр подчеркнул, что зарплата должна быть заработанной.

"Но это должна быть заработанная плата, а не получка, просто взять и с прибыли прокушать деньги. А как развиваться будем? Как будем восстанавливать производство?" — задал вопрос Зиновский.

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Он признал, что в определенный (небольшой) период "зарплата где-то может превышать производительность труда". "Но в целом мы понимаем: мы не должны заработанные деньги проедать", — добавил министр.

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Примечательно, что в таком же ключе Зиновский высказывался примерно год назад. Так, в середине декабря 2016 года он заявил, что в правительстве обеспокоены снижением реальных доходов граждан и думают над тем, как повышать зарплаты.

"Да, и мы этим обеспокоены. Но давайте четко понимать: заработная плата должна быть не "получкой", а именно заработанными деньгами, напрямую связанными с производительностью труда. В реальном секторе экономики нужно снижать затраты, повышая производительность", — сказал Зиновский.

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В интервью ОНТ Зиновский также сообщил, что отмечается восстановление национальной экономики. Статистика демонстрирует рост во всех отраслях, за исключением строительства.

"Очень позитивно у нас промышленность работала (рост 106,1%). Если брать машиностроение, то там вообще темп роста 113%. Сельское хозяйство пока набирает темпы (101,7%), но мы ждем от сельского хозяйства хотя бы 102,2% к концу года. Надо понимать, что еще идут полевые работы", — сказал министр.

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Зиновский отметил, что сегодня в строительстве наблюдается спад производства в размере 6,3%, тогда как прогнозом предусмотрено падение по сравнению с прошлым годом не более 2%. Если бы строительная отрасль справлялась со своими задачами, ВВП Беларуси по итогам трех кварталов показал бы прирост в 2,3%.

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Он подытожил, что Беларусь "стала на тренд восстановительного роста".

"Это еще не тот рост, который может нас удовлетворить, но самое главное, что мы сбалансированно идем вперед. На 2018 год прогнозируем ВВП в 103,4%. Мы уже создали базу, у нас растет прибыль предприятий, рентабельность предприятий",  — сказал министр.

Он признал, что такой рост будет несколько обгонять мировые тенденции.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономика Беларуси постепенно восстанавливается, и это позволяет надеяться на рост зарплат. Но зарплата, считает Зиновский, должна быть заработанной.

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