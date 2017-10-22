МИНСК, 23 окт — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц отверг обвинения Россельхознадзора в адрес республики по поводу реэкспорта в Россию санкционных томатов.

Россельхознадзор с 22 октября начал инспектировать белорусские предприятия, выращивающие томаты, грибы и яблоки. Как сообщило российское ведомство, проверки начаты в связи с увеличением объема поставок на территорию РФ этой продукции. Инспекторы Россельхознадзора планируют посетить более 30 предприятий.

Общаясь в понедельник с журналистами, Заяц отметил, что в начале года Россельхознадзор уже проверял в Беларуси сады, хозяйства и хранилища.

"Напряжение спало, претензий к нам не было. Сейчас возник вопрос, что якобы мы начинаем "партизанить" с томатами. В нашей стране сегодня достаточно этой продукции, чтобы обеспечить свой рынок и поставить на экспорт. Поэтому надо не инспектировать, а доверять", — сказал министр.



© Pixabay Россельхознадзор нашел в белорусском молоке и говядине антибиотики

Он также напомнил, что белорусские чиновники уже неоднократно передали Россельхознадзору весь пакет документов, которые подтверждают надлежащее качество контроля сельхозпродукции на всех этапах ее производства. Эти данные свидетельствовали о безопасности белорусской продукции.

Заяц заявил также, что в Беларуси заинтересованы присутствовать на российском рынке без каких-либо ограничений, ведь и российская продукция на белорусском рынке не сталкивается с препятствиями.

"Придираться к нам сегодня безосновательно, в этом нет никакой логики. Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, и российская сторона должна нас услышать ", — добавил Заяц.

Россельхознадзор с 16 октября запретил реэкспорт томатов через Беларусь из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии. Служба обратилась к властям республики с требованием прекратить с указанной даты поставки томатов из этих стран.

Ранее директор белорусской Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александр Пискун уже заявлял, что белорусская сторона обеспечивает жесткий контроль при реэкспорте через Белоруссию в Россию овощной продукции с целью недопущения попадания туда запрещенных товаров.