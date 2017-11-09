Кобяков об Оршанском районе: сделаем образцовый регион

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. База для того, чтобы превратить Оршанский район в образцовый, уже заложена, считает премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ в рамках посещения с рабочим визитом региона.

"Говорить, что предприятия рванули и перевыполняют планы, платят зарплату высокую, пока говорить. Главное – предприятия определились со своими перспективами", — отметил Кобяков и добавил, что многие проекты нашли инвесторов.

Основной привлекательной чертой района является логистический потенциал. Некогда военный аэродром в поселке Болбасово уже получил статус международного , к тому же в районе находится пересечение важных дорожно-транспортных магистралей М1 (Москва – Брест) и Е95 (Санкт-Петербург – Одесса).

Директор ООО "Бремино групп" Василий Дементей считает, что Орша вписывается в проект нового шелкового пути из Китая и Индии в Европу. А запланированное открытие логистического комплекса даст району 100 рабочих мест.

Реконструируются оршанские заводы, так "Легмаш", который прежде специализировался на производстве швейных машин, сейчас занят на производстве оборудования для нефтегазовой промышленности. Инструментальный завод повышает точность своей продукции, для чего закупили сотню современных станков.

В мае текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил навести "железный порядок" в Оршанском районе. После оршанщины на очереди — Борисовский район .