РФ защитит свой рынок от фальшивых белорусских псевдосыров

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Россельхознадзор провел дополнительные проверки происхождения поставляемой из Беларуси в Россию сырной продукции, маркированной как "белково-жировой полутвердый продукт", и убедился в ее сомнительном происхождении.



© Sputnik/ Филип Климашевский Россельхознадзор наказал фермеров РБ, не пустивших к себе проверку

Как ранее сообщал Sputnik, в октябре Россельхознадзор выявил факты поставок в Россию белорусскими компаниями "Газ Венчуре", "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис" запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай). Были установлены российские компании – организаторы незаконных схем ввоза, материалы проверок направлены в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД, налоговую и таможенную службу. При этом Россельхознадзор уведомил Минсельхозпрод Беларуси о том, что белорусские компании причастны к легализации мошеннических схем поставок, и попросил ФТС РФ прекратить прием документов от них.

Расследование за рубежом

Тогда же российское ведомство предупредило, что обратится в Иран, Македонию, Сан-Марино и Китай, чтобы подтвердить или опровергнуть факт производства на их предприятиях якобы поставляемой в Беларусь сырной продукции.

"Россельхознадзором были направлены официальные письма в адреса компетентных органов Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая с просьбой подтвердить факты отгрузок продукции с предприятий этих стран в адреса белорусских получателей", – сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Там проинформировали, что специалистами компетентных органов этих стран были на местах проведены расследования, по результатам которых страны информировали Россельхознадзор, что заявленные на маркировке производители продукции не изготавливали и не поставляли ее на территорию Беларуси.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора побывали на предприятиях Сан-Марино и Македонии и установили, что сертификаты качества, в сопровождении которых продукция поступала из Беларуси в РФ, этими заводами не выдавались. Оттиски печатей на сертификатах качества не соответствовали образцам печатей, используемых на предприятии, добавили в ведомстве.

Также не подтвердилось происхождение упаковки сомнительного "сыра" и деклараций соответствия на него.

Более того, власти Македонии уведомили РФ, что в этом году экспортировали белково-жировую продукцию только в четыре государства, в списке которых Беларусь не значится.

В ходе посещения предприятия Сан-Марино было установлено, что с момента его образования не было выпущено ни одной партии такой пищевой продукции.

"По результатам этих визитов сделан вывод, что белково-жировая продукция, поступающая из Беларуси на территорию Российской Федерации, не производилась ни в Македонии, ни в Сан-Марино, имеет неустановленное происхождение и поступает на территорию РФ в сопровождении фальсифицированных документов", – заключили в Россельхознадзоре.

Там напомнили экспортерам и импортерам России, что приобретение товаров сомнительного происхождения автоматически делает их частью цепочки по легализации небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции.