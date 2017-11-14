Доллар преодолел психологическую отметку в два рубля

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Доллар и евро подорожали в среду по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 2,0057

Евро — 2,3702

100 российских рублей — 3,3296

Таким образом, доллар подорожал в Беларуси на 11-х торгах подряд. В среду стоимость американской валюты перешагнула психологическую отметку в два рубля — так дорого доллар не стоил с весны 2016 года, то есть около полутора лет.

Евро также заметно подорожал — более, чем на 3,5 копейки. Валюта также обновила свой годовой максимум. Российский рубль, напротив, стал дешевле.

Белорусские коммерческие банки имеют право устанавливать собственные курсы валют, у них есть возможность несколько отходить от установленного Нацбанком значения.