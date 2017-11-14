ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар преодолел психологическую отметку в два рубля

15.11.2017 15:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Доллар и евро подорожали в среду по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik. 

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

  • Доллар США — 2,0057
  • Евро — 2,3702
  • 100 российских рублей — 3,3296

Таким образом, доллар подорожал в Беларуси на 11-х торгах подряд. В среду стоимость американской валюты перешагнула психологическую отметку в два рубля — так дорого доллар не стоил с весны 2016 года, то есть около полутора лет.

Евро также заметно подорожал — более, чем на 3,5 копейки. Валюта также обновила свой годовой максимум. Российский рубль, напротив, стал дешевле.

Белорусские коммерческие банки имеют право устанавливать собственные курсы валют, у них есть возможность несколько отходить от установленного Нацбанком значения.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые с весны 2016 года официальный курс доллара превысил Br2.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Макей: Беларусь не допустит, чтоб декларация брюссельского саммита носила антироссийский характер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика