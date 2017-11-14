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Доллар преодолел психологическую отметку в два рубля
15.11.2017 15:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Доллар и евро подорожали в среду по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ), сообщает Sputnik.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:
Таким образом, доллар подорожал в Беларуси на 11-х торгах подряд. В среду стоимость американской валюты перешагнула психологическую отметку в два рубля — так дорого доллар не стоил с весны 2016 года, то есть около полутора лет.
Евро также заметно подорожал — более, чем на 3,5 копейки. Валюта также обновила свой годовой максимум. Российский рубль, напротив, стал дешевле.
Белорусские коммерческие банки имеют право устанавливать собственные курсы валют, у них есть возможность несколько отходить от установленного Нацбанком значения.
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Впервые с весны 2016 года официальный курс доллара превысил Br2.
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