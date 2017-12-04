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Facebook открыл в Лондоне новый офис, который поддержит стартапы
04.12.2017 22:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Компания Facebook в понедельник открыла новый офис в Лондоне вблизи главной торговой улицы Oxford Street, говорится в сообщении корпорации.
Компания собирается в следующем году увеличить в Великобритании штат наполовину, а в новом здании предоставить помещения начинающим развивающимся стартапам.
Планируется, что к концу 2018-го года количество сотрудников Facebook в Великобритании вырастет до 2,3 тысячи человек, 50% из них будут заниматься инженерными разработками. Таким образом, офис в Лондоне станет самым большим инженерным хабом компании за пределами Штатов.
Facebook в Великобритании также собирается запустить трехмесячные спецпрограммы для поддержки стартапов. Как ожидается, в 2018 году около двух десятков новых проектов получат поддержку Facebook в разработке своих идей.
Как заявила вице-президент Facebook по региону Никола Мендельсон, сейчас компания уверена в Великобритании, несмотря на Brexit.
Ранее о планах открыть новые штаб-квартиры в Лондоне заявляли такие американские компании, как Google и Apple.
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Ранее о планах открыть новые штаб-квартиры в Лондоне заявляли такие американские компании, как Google и Apple.
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