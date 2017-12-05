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Долги "Гольф Клуба", созданного Лагуном и Президентским спортклубом, превысили 14 млн долларов
06.12.2017 10:05 — Новости Экономики | Tut.by
Долги «Гольф Клуба», созданного при поддержке Президентского спортивного клуба, составили 28,7 млн рублей. Это следует из материалов Экономического суда Минской области.
Две недели назад суд возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыл конкурсное производство в отношении «Гольф клуба». Антикризисным управляющим назначена «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Судебное заседание пройдет 5 февраля 2018 года.
До 7 ноября в отношении «Гольф Клуба»
Заявление об экономической несостоятельности «Гольф Клуба» в суд
Суд также постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц кипрскую компанию «Беларашан Девелопмент Инвестментс».
«Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе». По информации украинского «Форбса», ему было предложено профинансировать этот проект в обмен на открытие рынков республики. Партнером Лагуна в «Гольф Клубе» стал «Президентский спортивный клуб», руководит которым средний сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко.
На территории «Гольф Клуба» Лагун начал строительство коттеджного поселка «Гринвич», который должен был стать бизнес-составляющей гольф-клуба. Именно это партнерство с властью и позволило Лагуну «развернуться» в Беларуси. Основными его активами с 2007-го по 2015 год стали Дельта Банк и сеть магазинов «Родная Сторона». Более мелкими — три страховые компании.
На первых порах дела у украинского бизнесмена шли хорошо. В 2010 году Николай Лагун даже появился на публике с Александром Лукашенко. Украинский инвестор и белорусский президент пили чай с домашним печеньем в социальной деревне «Истоки», которую профинансировал Лагун.
Последующий бурный рост на фоне кризисных явлений в экономике привел к
Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки
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"Гольф Клуб" перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ "О строительстве...
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