Долги «Гольф Клуба», созданного при поддержке Президентского спортивного клуба, составили 28,7 млн рублей. Это следует из материалов Экономического суда Минской области.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Две недели назад суд возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открыл конкурсное производство в отношении «Гольф клуба». Антикризисным управляющим назначена «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Судебное заседание пройдет 5 февраля 2018 года.

До 7 ноября в отношении «Гольф Клуба» был введен защитный период.

Заявление об экономической несостоятельности «Гольф Клуба» в суд подала инспекция МНС по Минскому району. В числе кредиторов также значатся «Белагропромбанк» и «Минскэнерго». Общая кредиторская задолжденность «Гольф Клуба» составляет 28,695 млн рублей. Размер активов должника — 7,634 млн рублей, следует из материалов суда.

Суд также постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц кипрскую компанию «Беларашан Девелопмент Инвестментс».

«Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе». По информации украинского «Форбса», ему было предложено профинансировать этот проект в обмен на открытие рынков республики. Партнером Лагуна в «Гольф Клубе» стал «Президентский спортивный клуб», руководит которым средний сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко.

На территории «Гольф Клуба» Лагун начал строительство коттеджного поселка «Гринвич», который должен был стать бизнес-составляющей гольф-клуба. Именно это партнерство с властью и позволило Лагуну «развернуться» в Беларуси. Основными его активами с 2007-го по 2015 год стали Дельта Банк и сеть магазинов «Родная Сторона». Более мелкими — три страховые компании.

На первых порах дела у украинского бизнесмена шли хорошо. В 2010 году Николай Лагун даже появился на публике с Александром Лукашенко. Украинский инвестор и белорусский президент пили чай с домашним печеньем в социальной деревне «Истоки», которую профинансировал Лагун.

Последующий бурный рост на фоне кризисных явлений в экономике привел к краху Дельта Банка в 2015 году. Дальше стали схлопываться и другие бизнесы. Лагун покинул Беларусь, суды и правоохранительные органы стали заниматься его белорусскими компаниями.

Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки передали указом президента компании «Зеленая гавань», аффилированной с «Монолит Групп» семьи Ермашовых. До конца 2030 года компания за счет собственных и привлеченных средств должна обеспечить строительство и ввод жилья и инфраструктуры на территории 380 га.