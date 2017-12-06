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Всемирный банк позитивно оценивает работу с Минском

06.12.2017 21:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Всемирный банк уделит особое внимание инфраструктурным проектам и повышению квалификации кадров, заявил в эфире ОНТ глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

Всемирный банк позитивно оценивает работу с Минском
© Sputnik/ Павел Лисицын
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"Что касается нашего будущего сотрудничества с Беларусью, то наш совет директоров будет рассматривать новую стратегию Группы Всемирного банка в отношении Беларуси в марте 2018 года. Эта стратегия охватит период до июня 2022 года. Группа Всемирного банка намеревается сфокусировать внимание на трех областях. Среди них – оказание помощи в разработке человеческого капитала и квалификации кадров. Планируем работать с системой образования Беларуси. Кроме того, мы хотим помочь стране в инфраструктурном секторе", — заявил Кремер.

По его мнению, именно развитие инфраструктурного сектора серьезно влияет на экономику и доходы в стране. В этой части Всемирный банк планирует инвестировать средства в сектор водоснабжения и водоотведения. Продолжит работу Международная финансовая корпорация, которая содействует развитию инфраструктуры с участием частного сектора.

"Еще одно важное направление, по которому мы будем работать, — улучшение производительности, стимулируя рост частного сектора и повышая производительность в государственном секторе", — отметил он.

Говоря о шагах, которые должна седлать Беларусь, Кремер подчеркнул, первый шаг  — это приватизация, второй — когда государство предъявляет к госсектору те же самые меры дисциплины, которые предъявляются и к частному.

"Второй вариант более сложный и требовательный, но они оба могут рассматриваться такой страной, как Беларусь", — сказал Кремер.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный банк рассчитывает работать с Минском в различных сферах, в том числе и в частном секторе.

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