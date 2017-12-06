Российский министр назвал налог на «тунеядство» откровенной глупостью

Идею введения налога на тунеядство министр экономического развития России Максим Орешкин считает нецелесообразной.

«На самом деле это откровенная глупость, потому что людям, которые попали в непростую ситуацию и потеряли работу, нужно оказывать поддержку», - заявил Орешкин в ходе онлайн-конференции на сайте gazeta.ru, сообщают Naviny.by .

Орешкин считает, что государство само должно создавать условия для ведения активной жизни граждан и помогать им в трудных ситуациях. Он отметил, что в России демографическая ситуация «очень непростая», поэтому важен каждый человек, и первоочередной задачей здесь является создание условий для его комфортного развития и реализации его потенциала.

«Если XX век - это век зданий, сооружений, фабрик, заводов и машин, то XXI век - это век талантов, людей, уникальных идей», - заявил Орешкин.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

По словам замминистра труда и соцзащиты Валерия Ковалькова, Декрет №3 претерпевает коренную реконструкцию . Теперь документ называется «По содействию занятости» и направлен на содействие властей гражданам, желающим работать, на их трудоустройство.