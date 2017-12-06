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Российский министр назвал налог на «тунеядство» откровенной глупостью
07.12.2017 12:53 — Новости Экономики | БДГ
Идею введения налога на тунеядство министр экономического развития России Максим Орешкин считает нецелесообразной.
«На самом деле это откровенная глупость, потому что людям, которые попали в непростую ситуацию и потеряли работу, нужно оказывать поддержку», - заявил Орешкин в ходе онлайн-конференции на сайте gazeta.ru, сообщают
Орешкин считает, что государство само должно создавать условия для ведения активной жизни граждан и помогать им в трудных ситуациях. Он отметил, что в России демографическая ситуация «очень непростая», поэтому важен каждый человек, и первоочередной задачей здесь является создание условий для его комфортного развития и реализации его потенциала.
«Если XX век - это век зданий, сооружений, фабрик, заводов и машин, то XXI век - это век талантов, людей, уникальных идей», - заявил Орешкин.
Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
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Идею введения налога на тунеядство министр экономического развития России Максим Орешкин считает нецелесообразной.
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