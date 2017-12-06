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Российский министр назвал налог на «тунеядство» откровенной глупостью

07.12.2017 12:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Идею введения налога на тунеядство министр экономического развития России Максим Орешкин считает нецелесообразной.

«На самом деле это откровенная глупость, потому что людям, которые попали в непростую ситуацию и потеряли работу, нужно оказывать поддержку», - заявил Орешкин в ходе онлайн-конференции на сайте gazeta.ru, сообщают Naviny.by.

Орешкин считает, что государство само должно создавать условия для ведения активной жизни граждан и помогать им в трудных ситуациях. Он отметил, что в России демографическая ситуация «очень непростая», поэтому важен каждый человек, и первоочередной задачей здесь является создание условий для его комфортного развития и реализации его потенциала.

«Если XX век - это век зданий, сооружений, фабрик, заводов и машин, то XXI век - это век талантов, людей, уникальных идей», - заявил Орешкин.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста, а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

По словам замминистра труда и соцзащиты Валерия Ковалькова, Декрет №3 претерпевает коренную реконструкцию. Теперь документ называется «По содействию занятости» и направлен на содействие властей гражданам, желающим работать, на их трудоустройство.

Декрет о предупреждении тунеядства - едва ли не самый спорный и самый непопулярный из всех документов, которые когда-либо подписывал Александр Лукашенко.

 
 
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Идею введения налога на тунеядство министр экономического развития России Максим Орешкин считает нецелесообразной.

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