Кадровый четверг: президент назначил новых замминистров и ректоров

Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он назначил:

Владимира Астапенко — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай;

Александра Сидорука — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия.

Президент также дал согласие на назначение:

Сергея Редюка — главой администрации Советского района Гомеля;

Дмитрия Лебедя — главой администрации Центрального района Гомеля;

Сергея Савицкого — председателем Узденского райисполкома;

Сергея Кулагина — председателем Горецкого райисполкома;

Леонида Батяновского — генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);

Алины Корбут — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

Ирины Китурко — ректором учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;

Андрея Картуна — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Андрея Хмеля — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ивана Смильгиня — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;

Михаила Мирончика — директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;

Геннадия Гребнева — членом Витебского облисполкома.