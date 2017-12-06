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Кадровый четверг: президент назначил новых замминистров и ректоров
07.12.2017 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Он назначил:
Владимира Астапенко — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентинской Республике и по совместительству в Восточной Республике Уругвай;
Александра Сидорука — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия.
Президент также дал согласие на назначение:
Сергея Редюка — главой администрации Советского района Гомеля;
Дмитрия Лебедя — главой администрации Центрального района Гомеля;
Сергея Савицкого — председателем Узденского райисполкома;
Сергея Кулагина — председателем Горецкого райисполкома;
Леонида Батяновского — генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика);
Алины Корбут — ректором учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;
Ирины Китурко — ректором учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
Андрея Картуна — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Андрея Хмеля — заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Ивана Смильгиня — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора;
Михаила Мирончика — директором Департамента контроля качества образования Министерства образования;
Геннадия Гребнева — членом Витебского облисполкома.
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Александр Лукашенко 7 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
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