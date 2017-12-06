Коллекцию джинсов из ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году

Начальник управления внешней кооперации Светлана Орлова и начальник отдела маркетинга Нина Баранова

7 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Коллекцию джинсовой одежды из льняной ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции предприятия Игорь Ещенко.

Он отметил, что комбинат в настоящее время активно разрабатывает ткани, которые по своей структуре близки к джинсовой. "Они произведены с использованием пряжи из котонизированного льноволокна. Мы этим занимаемся несколько лет. Это направление и научно, и технологически достаточно сложное, но оно перспективное и его нужно развивать", - уверен Игорь Ещенко.

Первая промышленная партия джинсовой одежды из льняных тканей отшита в этом году. "Мы уже на протяжении полугода активно сотрудничаем с компанией "Модный город" из Кобрина. Она выпустила одежду из наших тканей (брюки, шорты, рубашки и др.). Эти изделия продаются в торговой сети компании, а также наших фирменных магазинах, - рассказал Игорь Ещенко. - Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу. Но по факту мы видим, что у льняных джинсов вполне конкурентная цена - Br45-55. Это в два раза дешевле, чем ожидалось. Спрос на такую продукцию есть".

В будущем году предприятие планирует представить целую коллекцию одежды из льняного джинса. "У нас есть Центр дизайна одежды, который занимается в том числе адаптацией ткани к изделиям. Надеемся, что 2018 год станет отправной точкой в продвижении одежды из льняного джинса на наш рынок", - сказал собеседник.

РУПТП "Оршанский льнокомбинат" разрабатывает и другие направления, в частности специальную льняную ткань, которая бы подошла для пошива одежды военным, спасателям и сотрудникам иных силовых структур. Еще одно перспективное направление - ткани для деловых костюмов школьников. Кроме того, предприятие готово серьезно заняться выпуском материи для обивки салона автомобилей (есть такие эколинии машин, в которых для обшивки используют натуральные ткани, в том числе льняные).-0-