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"Принять цифровую реальность и максимально использовать все возможности". Началось совещание по ИТ

11.12.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики», передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета „О развитии цифровой экономики“. Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», — заявил глава государства.

На совещание были приглашены как ответственные государственные лица, так и известные представители IT-сообщества, в том числе первый вице-премьер Василий Матюшевский, глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, старший партнер компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня, венчурный партнер инвестиционной компании Haxus Александр Чекан.

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Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник на...

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