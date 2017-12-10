Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики», передает корреспондент БЕЛТА .



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«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета „О развитии цифровой экономики“. Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», — заявил глава государства.

На совещание были приглашены как ответственные государственные лица, так и известные представители IT-сообщества, в том числе первый вице-премьер Василий Матюшевский, глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, старший партнер компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня, венчурный партнер инвестиционной компании Haxus Александр Чекан.

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