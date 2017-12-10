|
"Принять цифровую реальность и максимально использовать все возможности". Началось совещание по ИТ
11.12.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики»,
«Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета „О развитии цифровой экономики“. Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства», — заявил глава государства.
На совещание были приглашены как ответственные государственные лица, так и известные представители IT-сообщества, в том числе первый вице-премьер Василий Матюшевский, глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, старший партнер компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня, венчурный партнер инвестиционной компании Haxus Александр Чекан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь должна максимально использовать возможности по развитию цифровой экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник на...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии