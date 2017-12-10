velcom будет раздавать вязаные шарфы и шапки

Телеком-оператор velcom будет больше месяца дарить теплые шапки и шарфы. Раздача теплых вещей новым пользователям «комфортных» тарифов станет продолжением инициативы, когда в вязаные предметы гардероба были укутаны городские скульптуры в Минске и областных центрах.

«Комфортная» инициатива velcom началась с «вязанного» перформанса в столице. Так, Анна Бонд в образе старушки мастерила спицами в витрине столичного универмага, имперский штурмовик из «Звездных войн» прогуливался с желтым шарфом и корзинкой в минском метро, а космонавт в скафандре пытался плести на автобусной остановке около Белгосфилармонии. В это время на балконе гостиницы «Европа» женщина в платке вязала шестиметровый шарф, который развивался на ветру. Изумила минчан и 70-летняя бабушка, которая изготовила головной убор на надувном матрасе в бассейне аквапарка «Лебяжий».

На следующий день теплые вещи примерили около 30 известных скульптур в Минске и областных центрах. В столице, на Комаровском рынке в желтое принарядились «Торговка семечками», «Дама с собачкой» и «Фотограф», а больше всего минчан умилила шапка для бронзового «воробья». В Михайловском сквере гардероб сменили «Минчанка», «Прикуривающий» и «Девочка с зонтом». Головные уборы также появились у «запряженных лошадей» рядом с ратушей, «Почтальона» у кинотеатра «Октябрь», «балерин» у Оперного театра и «экзотических зверей» на Западном рынке.

Комфортные шарфы и шапки вязали также сотрудники velcom. Для этого в офисе развернули «уголки вязания», в которых все желающие, включая топ-менеджмент, могли мастерить теплые подарки.

«Мы решили выйти за рамки мобильных технологий и привнести новые краски в жизнь страны. Сначала мы обеспечили комфорт бронзовым персонажам, которые делают города ярче и дружелюбнее, сейчас же – поделимся стильными шапками и шарфами с новыми абонентами. Так что тарифы «Комфорт» и «Комфорт+» обеспечат белорусов не только обилием интернета и безлимитными звонками, но и яркими и удобными теплыми вещами к зиме», – отметили в velcom.

У новых абонентов будет выбор: взять теплую шапку или шарфик, а к нему – 10 ГБ интернета на 120 дней, либо только 20 ГБ интернет-трафика. В обоих случаях для новых абонентов тарифов «Комфорт» и «Комфорт+» первые 90 дней дополнительно будет действовать сниженная абонплата. А новые абоненты тарифов «Комфорт» также получат на 60 дней бонусный 3G-безлимит во все сети.

Подключиться на любой из тарифов линейки «Комфорт» и «Комфорт+» и получить свой вязаный подарок с интернетом можно до 15 января 2018 года в центрах продаж velcom или от курьера фирменного интернет-магазина, а гигабайты – еще и в пунктах продаж поверенных.

Кроме того, каждое подключение на любой из тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+» в период с 1 по 31 декабря превратится в 5 рублей, которые velcom из свой прибыли переведет на реализацию благотворительного проекта «Я вижу!». В 2018 году мобильные бригады врачей-офтальмологов будут работать в школах сельских районов Брестской области и осмотрят 14 000 детей.

Напомним, тарифы «Комфорт» были запущены для владельцев смартфонов и по умолчанию включают до 16 ГБ интернет-трафика, безлимитные 3G-звонки внутри сети, а дополнительные мегабайты стоят копейки. Вслед за основной линейкой появились тарифы «Комфорт+» с голосовым безлимитом в другие сети.