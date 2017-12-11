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Физкультурников-бюджетников в Беларуси освободили от налога на прибыль

12.12.2017 18:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение освободить бюджетные учреждения физической культуры и спорта от уплаты налога на прибыль, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

Физкультурников-бюджетников в Беларуси освободили от налога на прибыль
© Sputnik / Ирина Петрович
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Указ № 443, которым предусматриваются нововведения для данных организаций, глава государства подписал 12 декабря.

"Прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от обложения налогом на прибыль", – сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что высвободившиеся средства организации смогут тратить на цели, прописанные в их уставах, что сделает их работу более эффективной.

Норма начнет действовать с 1 января следующего года и будет применяться до декабря 2021-го. Впоследствии эффективность ее применения будет проанализирована и принято решение о продлении данного срока.

 
Теги: Минск
 
 
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Норма начнет действовать с 1 января следующего года и будет применяться до декабря 2021-го.

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