Припятские миллионеры: как подводная война на Балтике обогатила белорусские фанерные фабрики

Откуда поставлялись клозетные сиденья для лучших домов европейских столиц и как бесчинства кайзеровских субмарин обогатили белорусские фанерные фабрики — в продолжении совместного спецпроекта TUT.BY и Universal Press , посвященного истории дореволюционных полесских фанерных фирм.



Аэроплан Фарман. Aviadejavu.ru

В конце XIX века и, особенно в первом довоенном десятилетии XX-го, фанера выполняет функции, если, уместно такое сравнение, нынешней пластмассы. Сферы ее применения многообразны. Крылья французских аэропланов «Фарман» и «Ньюпор», ящики для артиллерийских повозок и полевых кухонь, спальные вагоны Северного и Балканского экспрессов, каюты самых быстроходных в мире океанских лайнеров «Гамбургско-Американской линии», компоненты на автомобилях «Бенца», «Баярда», «Испано-Суизы», модная венская буковая гнутая мебель с «выдающимся изяществом форм, замечательной легкостью и всемирно признанной громадной прочностью» от «основателей сей промышленности братьев Тонет», изящные коробки для французских соломенных шляпок и войлочных шляп от Борсалино, чемоданы, клозетные сиденья и просто ящики для фруктов, овощей и цветов — это далеко не весь ассортиментный ряд, для производства которого требуется этот полуфабрикат.

Клозетное направление в начале XX века осваивает мозырская фабрика «Прима», а недалеко от нее зарабатывают деньги на фанере два поколения шляхетской семьи Кеневичей.

Ящики для сахарных миллионеров

Успехи братьев Лурье из Пинска привлекают в фанерное производство новых инвесторов. В 1902 году четыре мозырских предпринимателя учреждают «Товарищество Бернштейн, Александров, Ельник и Шиф» и строят недалеко от города на хуторе Телепуны небольшую фанерную фабрику «Прима». Запала у них хватает не на долго, товарищество вскоре распадается, а его участники уходят в другие бизнесы. «Прима» же переходит в руки киевского банкира Арона Лурье. Его компаньоном становится еще один житель этого города Иосиф Гольдфарб.



Дореволюционный Мозырь. Вячка Целеш. Гарады Беларусі на старых паштоўках

Новые владельцы переносят правления фирмы в Киев и сосредотачиваются на узкой, но перспективной нише. При них «Прима» специализируется на производстве клозетных сидений. Во многих лучших домах Парижа и Лондона, а также в других европейских столицах и городах при обустройстве ванных комнат не обходится без этой интимной принадлежности. В 1908 году в признание популярности своей продукции «Прима» удостоится золотой медали и почетного диплома на международной выставке в Карлсбаде (Австро-Венгрия).

К 1909 году фирма Лурье и Гольдфарба, выпускавшая также фанерные доски, по объемам своего производства приближается к 150 тыс. рублям. Но для Арона Лурье и его партнера — это предел ресурсных возможностей. Поэтому, когда в этом же году им поступит предложение о продаже «Примы», они согласятся.

Предложение таково, что от него сложно отказать. Интерес к «Приме» проявляет самая мощная не только по российским, но и по европейским меркам промышленно-финансовая группа киевских сахарозаводчиков. В ее участниках числятся известные в российском и европейском бизнес-истеблишменте фигуры — Л. и А. Бродские, Юлий Дрейфус-Бродский, барон В. Гинцбург, А. Рафалович, Л. Френкель, А. Добрый, А. Горовиц, Я. Поляков. Все фамилии как на подбор — миллионеры, имеющие огромное влияние не только в Киеве, но и в бизнес-кругах С.-Петербурга и многих европейских столиц. Лев Бродский, например, является членом совета двух самых крупных банковских концернов дореволюционной России — Русского для внешней торговли банка и С.-Петербургского международного коммерческого. Артур Рафалович состоит председателем совета Русско-Французского коммерческого и членом совета Русского для внешней торговли банков.



Акция Александровского Товарищества сахарных заводов. hdoc.ru

Из своей штаб-квартиры, располагающейся на Александровской, 43 в Киеве, эта группа контролирует 12 сахарных обществ России, и в их числе один из самых крупных в Европе сахарных холдингов — «Александровское Товарищество сахарных заводов». Всего сахарному тресту принадлежит 20 свеклосахарных и рафинадных заводов, находящихся в Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Черниговской и Харьковской губерниях. Через собственную сбытовую сеть, состоящую из 30 складов, сахар продается по всей империи.

Киевским сахарозаводчикам нужна упаковка — ящики для сахара. Для этого они покупают «Приму» и организуют на ее базе «Акционерное общество Мозырской фанерной фабрики „Прима“, бывш. А. Лурье». Арон Лурье и его партнер Иосиф Гольдфарб получают часть акций нового предприятия и становятся членами его правления. Оно размещается в Мозыре.

Инвестиции в уставный фонд (он составляет 200 тыс. рублей) и кредиты из дружественных банков под хорошие проценты (к 1914 году в С.-Петербургском международном коммерческом, Русском для внешней торговли и Русском торгово-промышленном банках фабрика получает еще 200 тыс. рублей) используются на модернизацию производства. В 1912—1913 годах на «Приме» возводится новый двухэтажный производственный корпус, строится собственный, в полверсты длиной, водопровод.

«Фабрика внешне и внутренне поставлена образцово», «работа фанеры весьма тщательная и чистая, чему, несомненно, много способствуют дорогие машины, постоянное усовершенствование и специалисты-мастера при машинах», — делают заключения эксперты из банков, побывавшие на предприятии.

Вложения незамедлительно сказываются на объемах производства и размерах прибыли. Если в 1911 году «Прима» выпускает клозетных досок и ящиков для сахара на сумму 224 тыс. рублей, то в 1913 году объем вырастает до 565 тыс. рублей. Число рабочих увеличивается с 80 в 1909 году до 350 человек перед войной — для этого приходится даже ввести двухсменный режим работы.

Частично продукция «Примы» (в основном, клозетные доски) идет на экспорт — через порты Риги и Либавы в Англию и Францию. Но постепенно упор делается на поставки в сахарный центр России — Киев. Экспортное направление оказывается полностью закрытым с началом войны — германский военно-морской флот парализует торговое пароходство на Балтике. Фабрика на время даже останавливается.

Но разбой германских субмарин имеет для фабрики и обратный результат: по той же причине в Россию перестает поступать джут, из которого изготавливаются сухарные мешки для военного интенданства. Замена находится в пользу фанерщиков — вместо мешков военные решают использовать специальные ящики и размещают большой заказ на их производство. «Прима» оказывается и в числе получивших этот приятный кусок пирога госзаказа, и среди тех, кому открывается доступ к кредитным ресурсам Государственного банка. В конце 1914 году минское отделение Госбанка выделяет «Приме» 75 тыс. рублей как предприятию «в сильной степени развивающему лесную промышленность края».

Впрочем, располагающуюся в прифронтовой зоне фабрику это не спасает от крупной забастовки рабочих летом 1915 года. Еще через полгода в Мозырь вступят германские войска. Советская власть, которая установится в городе в 1917 году, проведет национализацию местных фабрик и заводов, и «Прима» станет «Красным Октябрем». Во время Великой Отечественной войны фабрика будет разрушена, а потом на ее месте появится комбинат железобетонных изделий № 5.

Шляхетское дело

Основателями и владельцами четвертого по величине производителя фанеры в дореволюционной Беларуси — фабрики на станции Копцевичи в Мозырском уезде — становятся представители шляхетского рода Кеневичей, осевшего на землях лесистой Мозырщины в XVIII веке.

Кеневичи не всегда были лояльны к царскому правительству. Владелец родового имения Дорошевичи Феликс Кеневич участвует в шляхетском восстании 1831 года, а после его поражения эмигрирует во Францию. Его сын, 29-летний гражданин Франции инженер-строитель Иероним Кеневич, будет расстрелян в Казани в 1864 году за революционную деятельность.

Брату Феликса Иерониму Кеневичу-старшему удастся дистанцироваться от политики и уберечь родовое поместье Дорошевичи и прилегающие к нему имения от секвестра и после восстания 1831 года, и после событий 1863−1864 годов. Это — не очень большое по меркам огромных мозырских латифундий владение (около 35 тыс. десятин), но на жизнь шляхетской семье хватает. Тем более, что Иероним Кеневич-старший обладает недюжинной предпринимательской жилкой. Он одним из первых в Мозырском уезде на волне повального увлечения строит сахарный завод, там же открывает мельницу, занимается рыбной ловлей и торговлей. Как и многие другие белорусские помещики, он имеет стабильный доход с винокуренного промысла. У Кеневичей в собственности находятся 3 винокуренных и 1 ректификационный завод, предоставляющие им возможность зарабатывать на поставках спирта-сырца и чистейшего ректификата для казенных нужд.



Родовое имение Кеневичей Дорошевичи. Radzima.org

Когда в 1884 году Иероним Кеневич- старший отойдет в мир иной, он оставит своему наследнику, 54-летнему Иерониму Кеневичу-младшему, неплохой актив. С начала 1890-х годов в регионе развивается лесная торговля. Новый владелец устраивает на доставшихся ему десятинах образцовую лесную дачу, а в конце XIX века строит небольшой лесопильный завод на хуторе Старушки при станции Копцевичи Полесских железных дорог. Завод пилит лес в доски. В 1902 году, когда на нем будет освоено производство спичечной соломки, на Кеневича работает уже свыше 60 человек. На территории станции Копцевичи в этом же году шляхтич-бизнесмен получает разрешение открыть склад для хранения и продажи керосина. Но главным его проектом становится запуск там же в 1904 году фанерной фабрики.

Фанерное производство стремительно растет и превышает объемы выпуска досок. Еще при своей жизни ее основатель передаст фабрику в собственность сыновьям — еще одному Иерониму и Антонию. В 1909 году под их управлением лесоперерабатывающий комбинат в Копцевичах выпускает 150 тыс. пудов фанеры и 140 тыс. пудов досок. В этом году 200 рабочих производят продукции на сумму 340 тыс. рублей. Благодаря умелому руководству директора фабрики инженера-технолога С.Улятовского, объемы продолжают расти. Производство фабрики в 1913 году составляет рекордные 450 тыс. рублей, продукция через представительства в С.-Петербурге и Москве реализуется по всей Российской империи и идет на экспорт. Фирма Кеневичей размещает рекламу в крупных экономических изданиях империи. В 1914 году, например, она появляется в сборнике «Фабрично-заводские предприятия Российской империи».

Иероним Кеневич-младший скончается в 1911 году в возрасте 81 года, достигнув высот и в бизнесе и в общественной жизни. Он на протяжении многих лет является предводителем уездного дворянства, представляет его в губернском собрании. Единственное, что омрачает последние годы жизни основателя фанерного бизнеса, это — трагическая судьба его дочери Ядвиги. В 1890 году Ядвига, кажется, находит своего избранника — высокородного и богатого минского дворянина Евстафия Любанского. Ядвига и Евстафий селятся в особняке последнего в минской Лошице и счастливо живут полтора десятка лет. Но в 1905 году произойдет роковое несчастье, по сей день окутанное тайной. То ли случайно, то ли по какой-то другой причине Ядвига утонет в Лошицком пруду.

Наследники бизнесмена пробудут в правах собственников на фанерную фабрику и имущество около десяти лет. В 1921 году их предприятие и имения по Рижскому мирному договору останутся в стране Советов, и Иероним с Антонием будут вынуждены податься в эмиграцию. Старший из братьев Иероним умрет в 1925 году, младший проживет 83 года и скончается в 1960 году.

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