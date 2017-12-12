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"Экономика на пальцах" разберет план Лукашенко по развитию Беларуси до 2040 года
13.12.2017 21:39 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 14 декабря в 15.25.
Президент Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и
Сергей Чалый в очередной
Об этом подробнее расскажем 14 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
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Сергей Чалый в очередной "Экономике на пальцах" проведет анализ услышанного, особенно внимательно разберет долгосрочное видение будущего Беларуси.
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