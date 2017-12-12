Программа появится в прямом эфире 14 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Президент Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и беседовал с ними о будущем , посещал «Камволь» и выступил перед учеными, представив план по развитию страны до 2040 года .

Сергей Чалый в очередной «Экономике на пальцах» проведет анализ услышанного, особенно внимательно разберет долгосрочное видение будущего Беларуси.

Об этом подробнее расскажем 14 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

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