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"Экономика на пальцах" разберет план Лукашенко по развитию Беларуси до 2040 года

13.12.2017 21:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 14 декабря в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Президент Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и беседовал с ними о будущем, посещал «Камволь» и выступил перед учеными, представив план по развитию страны до 2040 года.

Сергей Чалый в очередной «Экономике на пальцах» проведет анализ услышанного, особенно внимательно разберет долгосрочное видение будущего Беларуси.

Об этом подробнее расскажем 14 декабря в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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Сергей Чалый в очередной "Экономике на пальцах" проведет анализ услышанного, особенно внимательно разберет долгосрочное видение будущего Беларуси.

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