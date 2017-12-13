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Как будет распределен бюджет Минска в 2018 году?
14.12.2017 12:09 — Новости Экономики | БДГ
Бюджет Минска на 2018 год сформирован по расходам в сумме около Br4 млрд 467,6 млн, объем доходов прогнозируется в сумме Br4 млрд 291,4 млн.
Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома по проекту бюджета на 2018 год, передает корреспондент
На финансирование инвестиционной программы столицы в будущем году планируется направить Br864 млн. Более половины средств пойдет на социальные нужды: жилищное строительство, развитие транспорта и т.д. Без расходов на капстроительство средства на соцнужны составят 44%.
Финансирование на 2018 год определено в размере 2 млрд рублей. Самые большие суммы буду направлены на здравоохранение и образование.
Из них:
По словам Афанасьева, финансирование на текущий ремонт жилищного фонда будет увеличено на 38%.
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Бюджет Минска на 2018 год сформирован по расходам в сумме около Br4 млрд 467,6 млн, объем доходов прогнозируется в сумме Br4 млрд 291,4 млн.
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