Как будет распределен бюджет Минска в 2018 году?

Бюджет Минска на 2018 год сформирован по расходам в сумме около Br4 млрд 467,6 млн, объем доходов прогнозируется в сумме Br4 млрд 291,4 млн.

Об этом сообщил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев на заседании Мингорисполкома по проекту бюджета на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА .

На финансирование инвестиционной программы столицы в будущем году планируется направить Br864 млн. Более половины средств пойдет на социальные нужды: жилищное строительство, развитие транспорта и т.д. Без расходов на капстроительство средства на соцнужны составят 44%.

Финансирование на 2018 год определено в размере 2 млрд рублей. Самые большие суммы буду направлены на здравоохранение и образование.

Из них:

На помощь в выплате субсидий и погашение долга по кредитам (в виде допсредств) планируется пустить Br9,2 млн.

На развитие ЖКХ – Br375 млн.

На финансирование капитального ремонта – Br62 млн (что даст возможность ввести в строй 443 тыс. кв.м.)

На поддержку малого и среднего предпринимательства – 930 тыс.

На помощь сельскому хозяйству в части погашения кредитов фермеров – 733 тыс.

На развитие окружающей среды – 4,5 млн.

По словам Афанасьева, финансирование на текущий ремонт жилищного фонда будет увеличено на 38%.