Посол Беларуси прокомментировал заявления политиков Литвы о нежелательности сотрудничества с Минском

Ряд литовских политиков и руководителей ведомств заявляют о нежелательности сотрудничества с Беларусью. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Александр Король заявил в интервью газете «Литовский курьер».

«Насколько мне известно, на сегодняшний день сложившиеся условия работы и взаимоотношения с Клайпедским портом устраивают белорусские предприятия. Однако мы с грустью констатируем заявления ряда литовских политиков и руководителей ведомств о нежелательности сотрудничества с Беларусью, а также рекомендации „более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков“. Возможно, кого-то не устраивают наши предприятия, и они не желают видеть их в порту или не хотят признавать их вклад в общие достижения?» — задал риторический вопрос Александр Король.

Он добавил, что белорусские предприятия также внимательно прислушиваются к подобного рода рекомендациям, и у них возникают закономерные вопросы, насколько долговечными могут быть взаимоотношения с партнерами при таких заявлениях и подходах. «Время, я думаю, все расставит по своим местам», — сказал посол.

В целом дипломат отметил, что перевалка грузов через Клайпедский порт демонстрирует положительную динамику. По итогам 2016 года всего через него было перевалено 40,14 млн т. Это лучший результат в истории порта. «А уже в этом году мы ожидаем новостей о возможном новом рекорде. При этом, безусловно, мы с гордостью отмечаем, что солидный и очень весомый вклад в эти успехи вносят и белорусские грузы, доля которых на протяжении 5 лет неизменно превышает 30%», — обратил внимание он.

Касаясь возможности переориентации белорусских грузов на другие порты, Александр Король подчеркнул, что этот вопрос лежит сугубо в экономической плоскости. «В сфере транспорта и логистики идет серьезная борьба за клиента. Наши предприятия регулярно получают интересные предложения. Не скрою, исходят они и от латвийских, и от российских портов. Поэтому в данном случае первоочередное значение имеет отношение поставщика услуг к своему клиенту, условия, которые он предлагает, степень его заинтересованности в начале/продолжении сотрудничества и т.д.», — пояснил собеседник.