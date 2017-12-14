Белорусам вернут 4% при оплате продуктов в магазине

Альфа-Банк выпустил карту «СуперКупилка», которая возвращает до 4% бонусами с каждой покупки. Больше всего можно заработать на покупках в сети магазинов «Соседи», рассказали в пресс-службе банка.

Банковская карта выпущена Альфа-Банком вместе с торговой сетью «Соседи» на платформе Mastercard и позволяет совершать платежи во всех странах мира. Бонусы накапливаются при оплате картой покупок в магазинах. При расчетах в магазинах «Соседи» начисляется 4% бонусами от суммы чека, в других магазинах в Беларуси и за рубежом – 1%.

Бонусами можно оплачивать покупки в торговой сети «Соседи»: один накопленный балл равен одному рублю. То есть при покупке на 100 рублей владелец карты получит на бонусный счет 4 балла, которыми сможет отовариться на 4 рубля. Механика при этом предельно проста: надо лишь использовать карту для оплаты товаров.

«По статистике белорусы тратят на продукты большую часть своего дохода, поэтому мы надеемся, что карта будет востребована и интересна. По сути, это равносильно скидке в 4% на все покупки в «Соседях», что особенно актуально в преддверии праздников», – отметила заместитель председателя правления Альфа-Банка Татьяна Самойленко.

Карта выпускается бесплатно и без комиссии за пополнение счета. Также не надо платить за обслуживание карты, если сумма операций по ней превышает 300 рублей в месяц.

«Совместная карта представляет новое поколение программ лояльности современных торговых сетей. Теперь покупателям не надо носить с собой две карты – банковскую и бонусную», – пояснил директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.