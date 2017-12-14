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Белорусский рубль подорожал в пятницу
15.12.2017 14:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусский рубль подорожал ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк по итогам торгов 15 декабря установил курсы валют на выходные:
Таким образом, на торгах в пятницу белорусский рубль окреп ко всем валютам. Доллар США по сравнению с четвергом подешевел незначительно — всего на Br0,0004. Евро теперь стоит практически на копейку меньше, а 100 российских рублей подешевели на 1,3 копейки.
В целом же к корзине валют в пятницу белорусский рубль подорожал на 0,26%.
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Курсы доллара, евро и российского рубля по отношению к белорусской валюте снизились.
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