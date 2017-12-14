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Белорусский рубль подорожал в пятницу

15.12.2017 14:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 дек — Sputnik. Белорусский рубль подорожал ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк по итогам торгов 15 декабря установил курсы валют на выходные:

  • Доллар США — 2,0273
  • Евро — 2,3888
  • 100 российских рублей — 3,4406

Таким образом, на торгах в пятницу белорусский рубль окреп ко всем валютам. Доллар США по сравнению с четвергом подешевел незначительно — всего на Br0,0004. Евро теперь стоит практически на копейку меньше, а 100 российских рублей подешевели на 1,3 копейки.

В целом же к корзине валют в пятницу белорусский рубль подорожал на 0,26%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курсы доллара, евро и российского рубля по отношению к белорусской валюте снизились.

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