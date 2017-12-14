Минфин опубликовал проект бюджета на следующий год

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Министерство финансов Беларуси опубликовало проект республиканского бюджета на следующий год, соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Республиканский бюджет на 2018 год был внесен в Палату представителей на этой неделе, рассматривать его парламентарии начнут уже 18 декабря. В пятницу Минфин опубликовал проект документа.

Так, предлагается утвердить расходы в 19,751 миллиарда рублей исходя из прогнозируемого дохода в размере 20,485 миллиардов. Таким образом, республиканский бюджет будет профицитным.

Для сравнения, в 2017 году расходы по бюджету составляли 16,739 белорусских рублей при прогнозируемых доходах 18,235 миллиардов рублей.

В системе расходов запланированы 2,536 миллиардов рублей на обслуживание государственного долга. На национальную оборону хотят направить 1,104 миллиарда рублей, на суды и правоохранителей — 2,120 миллиардов, на национальную экономику — 2,773 миллиарда рублей.

На охрану окружающей среды хотят направить чуть менее 81 миллионов рублей, на сферу ЖКХ — около 14,8 миллионов рублей. На здравоохранение направят около 895 миллионов рублей, а на образование — 877,4 миллиона.

На физкультуру и спорт направят 173,7 миллионов рублей, на культуру — чуть более 100 миллионов долларов, на СМИ — порядка 113 миллионов рублей. На социальную политику власти предлагают направить 1,774 миллиарда рублей.