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Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году

20.12.2017 12:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко уверен, что увеличение цен в следующем году на бензин не будет значительным.

Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году
© Sputnik/ Алексей Куденко
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Семашко сегодня принял участие в заседании обеих палат белорусского парламента, ответив на вопросы депутатов и членов Совета Республики.

"Будет", — заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли в 2018 году государство повышать цены на бензин.

При этом вице-премьер не сказал, сколько раз за год будет произведено повышение цен на топливо.

Не сообщил Семашко и того, на сколько будет повышена цена, заметив, что нет оснований "пугать население" повышением цен на бензин в следующем году.

При этом вице-премьер сказал, что Беларусь является страной, где практически нет своей нефти, но бензин дешевле, чем, в соседних странах.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам вице-премьера, Беларусь является страной, где практически нет своей нефти, но бензин дешевле, чем, в соседних странах.

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