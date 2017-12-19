Семашко прогнозирует увеличение цен на бензин в 2018 году

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко уверен, что увеличение цен в следующем году на бензин не будет значительным.



© Sputnik/ Алексей Куденко Белоруснефть: пора повышать цены на топливо

Семашко сегодня принял участие в заседании обеих палат белорусского парламента, ответив на вопросы депутатов и членов Совета Республики.

"Будет", — заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли в 2018 году государство повышать цены на бензин.

При этом вице-премьер не сказал, сколько раз за год будет произведено повышение цен на топливо.

Не сообщил Семашко и того, на сколько будет повышена цена, заметив, что нет оснований "пугать население" повышением цен на бензин в следующем году.

При этом вице-премьер сказал, что Беларусь является страной, где практически нет своей нефти, но бензин дешевле, чем, в соседних странах.