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Контактная группа в Минске договорилась об очередном перемирии на Донбассе

20.12.2017 18:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины договорились о перемирии в зоне конфликта в связи с новогодними и рождественскими праздниками с 23 декабря, сообщил в среду журналистам по итогам очередного раунда переговоров в Минске спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

По его словам, группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей «подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня начиная с 0 часов 23 декабря 2017 года по киевскому времени».

При этом подчеркивается необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, контактная группа «подтверждает стремление произвести обмен удерживаемыми до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», а также выразила общую приверженность полному выполнению минских соглашений.

Сайдик также сообщил, что на сегодняшней встрече, последней в этом году, подгруппа по экономическим вопросам продолжила обсуждение вопросов водоснабжения и возмещения задолженности по зарплате бывшим сотрудникам Украинской железной дороги, а политическая подгруппа вновь обсуждала модальности т.н. формулы Штайнмайера и ее будущей имплементации.

Подгруппа по гуманитарным вопросам не собиралась, поскольку на минувшей неделе провела две видеоконференции.

По словам Сайдика, следующее заседание контактной группы в Минске состоится 18 января 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины договорились о перемирии в зоне конфликта в связи с новогодними и...

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