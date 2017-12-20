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Потупчик объяснил, почему Минск отказался от российской электроэнергии

20.12.2017 22:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Минску более выгодно обеспечивать внутреннюю потребность в электроэнергии собственными силами, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик в эфире телеканала ОНТ.

Потупчик объяснил, почему Минск отказался от российской электроэнергии
© Sputnik/ Asatur Yesayants
Минск не устроила цена электроэнергии из России

Ранее глава Минэнергетики заявил, что Беларусь не договорилась с Россией о цене электроэнергии и отказалась от ее покупки у РФ с 2018 года.

"Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер", — сказал Потупчик. Он отметил, что отказ от российской электроэнергии не является политическим, Россия останется главным стратегическим партнером для республики.

Беларусь за последние пять лет снизила затраты на производство электроэнергии на 30%. Максимальный объем импортируемой Минском электроэнергии в этом году составил 2,7 миллиарда киловатт/часов.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия по-прежнему останется главным стратегическим партнером Беларуси, заметил глава Минэнерго.

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