Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов.

По словам президента, главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

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