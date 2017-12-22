﻿ Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"

22.12.2017 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов.

По словам президента, главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

(Будет дополнено)

 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента, главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Западная Двина со строительством Бешенковичской ГЭС станет судоходной на все время навигации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика