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У банка Управделами президента нашлась доля в крупном африканском банке
27.12.2017 14:39 — Новости Экономики | Tut.by
Беларуси в лице Паритетбанка принадлежит 1,59% акций в Банке торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (TDB, Trade and Development Bank). Это следует из отчетности африканского банка за 2015 и 2016 годы. По данным TUT.BY, данная информация актуальна и на данный момент.
В отчетности «Паритетбанка» информации об африканском участии найти не удалось.
В состав набсовета TDB входит заместитель председателя правления Паритетбанка Николай Натынчик. В белорусском банке он курирует управление информационных технологий, отдел финансового мониторинга, службу охраны труда и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Ранее был начальником управления претензионно-исковой работы юридического департамента Беларусбанка.
В 2014 году Александр Лукашенко
Курировать торговые отношения с Африкой поручено управляющему делами президента Виктору Шейману. Недавно Лукашенко
Паритетбанк находится под контролем Управления делами президента. «Вхождение в капитал африканского банка было необходимо для формализации отношений», — утверждает информированный собеседник. По его словам, Trade and Development Bank может предоставить финансирование совместным предприятиям в области машиностроения, сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, включая нефть.
В 2013 году Банк развития Беларуси
Банк торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (до 2016 года именовался PTA Bank, сейчас — TDB) был создан в 1985 года в соответствии с соглашением, устанавливающим Зону преференциальной торговли для государств Южной и Восточной Африки (PTA), которая позднее была преобразована в общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA). Банк является институтом развития и торговли COMESA, уделяющим особое внимание проектному и торговому финансированию государственного и частного секторов с целью стимулирования экспортных и импортных торговых потоков между странами COMESA и странами, находящимися за пределами региона. В состав акционеров TDB входят 18 государств Африки (в том числе Эфиопия, Египет, Кения, Бурунди, Танзания, Замбия, Уганда и др.), а также два нерегиональных участника — Народный банк Китая и белорусский Паритетбанк.
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Беларуси в лице "Паритетбанка" принадлежит 1,59% акций в Банке торговли и развития стран Южной и Восточной Африки (TDB, Trade and Development Bank).
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