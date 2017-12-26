Компания «АйПауэр» Виктора Лемешевского начинает строительство аккумуляторного завода под Брестом. Подрядчиком выступает китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация».



Фото: БЕЛТА

Строительство будет вестись на площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Брест». Завод планируется открыть в конце 2018 года, сообщил агентству ПраймПресс сотрудник администрации СЭЗ.

Для строительства завода выделен участок площадью около 5 га. Общая стоимость проекта может составить около 20 млн долларов. На заводе будет налажен полный цикл производства аккумуляторов для автомобилей.

В перспективе у компании есть планы по возведению там же завода по производству тяговых и индустриальных батарей для напольного транспорта и источников бесперебойного питания. Всего в развитие предприятия до 2022 года будет инвестировано около 80 млн долларов, а степень сырьевой локализации составит не менее 90%, сказал Виктор Лемешевский на недавней встрече Александра Лукашенко с представителями деловых кругов. «Доступ к дешевому долгосрочному финансированию, позитивно меняющееся правовое поле, существующие льготные налоговые режимы, на наш взгляд, уже сформировали в стране полноценную инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства, которая соответствует лучшим мировым практикам и обеспечивает конкурентоспособность белорусской экономики на мировом рынке», — заявил Лемешевский (цитата по БЕЛТА ).

Известно, что часть средств инновационного фонда Брестской области будут задействованы при строительстве завода по изготовлению аккумуляторных батарей.

В оценке воздействия на окружающую среду говорится, что после ввода завода «АйПауэр» в эксплуатацию экологическая ситуация на самом объекте и прилегающим жилым территориям будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам. «Негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», говорится в отчете. Вместе с тем запуск завода окажет положительное социально-экономическое воздействие. Повысятся экспортный и инвестиционный потенциал региона, уровень занятости населения и их доходы. Новое предприятие предполагает создание 150 новых рабочих мест.

Член Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктор Лемешевский стоял у истоков производства аккумуляторов в Пинске. Он совместно с одним из крупнейших мировых производителей свинцовых аккумуляторов, американским концерном Exide Technologies создал предприятие, которое до 2012 года называлось «Полесские аккумуляторы», впоследствии переименовано в «ЭксайдТекнолоджиз». Лемешевский также запускал завод по производству свинца «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерске.

Его с партнерами «Первая аккумуляторная компания» объединяет производство и дистрибуцию аккумуляторных батарей, а также сбор отработанных батарей. Помимо собственного производства аккумуляторов «Зубр», «Евростарт» и некоторых других марок, компания занимается эксклюзивными поставками многих зарубежных аккумуляторных и горюче-смазочных брендов, среди которых Газпромнефть, Мол, Кутенкёллер, также аккумуляторные бренды Варта, Топла, Эксайд, Автопарт, Зап, Курский аккумулятор, и др, говорится на сайте ПАКа. Согласно подписанным контрактам поставки аккумуляторных батарей «Зубр» официально осуществляются на конвейеры МТЗ и МАЗ. В настоящее время товаропроводящая сеть холдинга включает 50 торговых объектов во всех крупных городах Беларуси, а также интернет-магазины, действующие в Беларуси, России и других странах.