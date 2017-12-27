Гомельские школьники протестировали мобильные приложения для проверки зрения

Благотворительный проект Белорусского детского фонда и компании velcom «Я вижу!» на протяжении всего 2017 года помогал школьникам из удаленных районов Гомельской области получать своевременную офтальмологическую помощь.

В рамках проекта в средней школе №59 г. Гомеля 20 декабря состоялся необычный эксперимент по изучению возможностей новых способов диагностики нарушений зрения.

Для участия в эксперименте, который проходил при поддержке газеты «Гомельские ведомости», была сформирована фокус-группа в составе шести человек – учащихся 11 класса. Двум молодым людям и четырем девушкам предстояло протестировать популярные мобильные приложения для проверки зрения – такие как «iКулист» и «Проверка зрения», – а также мобильный девайс EyeQue (США), работающий по принципу рефрактометра. Оценку результатов проводила врач-офтальмолог проекта «Я вижу!» Елизавета Рыбакова.

После того, как участники эксперимента протестировали работу мобильных приложений и устройства EyeQue, Елизавета Рыбакова провела обследование и проверила зрение ребят с помощью педиатрического портативного авторефрактометра и скиаскопических линеек – оборудования, которым оснащены мобильные бригады офтальмологов, работающие в проекте «Я вижу!».

«Это был интересный эксперимент и первый мой опыт участия в чем-то настолько значимом. До этого дня я даже не догадывался, что есть приложения для смартфонов, которые позволяют оценить зрение. По результатам обследования правый глаз у меня видит хуже, чем левый, что подтвердило мой диагноз до тестирования», — поделился впечатлениями участник эксперимента Захар.

Анализ данных, полученных по итогам работы фокус-группы, показал, что из всех задействованных в тестировании способов самостоятельной диагностики зрения наиболее близким к официальному заключению врача-офтальмолога оказался результат, продемонстрированный мобильным устройством EyeQue. Другие приложения указывали лишь на незначительные отклонения остроты зрения и в большинстве случаев отмечали результат, мало соответствующий действительности.

«Различные устройства, от телевизоров и компьютеров до планшетов и смартфонов, стали неотъемлемой частью жизни современного поколения детей и подростков – и, увы, одной из причин повышения нагрузки на зрение. Поэтому сегодня профилактике заболеваний органов зрения и их ранней диагностике мы уделяем первостепенное внимание. Сегодня мы диагностировали зрение ребят разными способами. Наиболее приближенную к реальному диагнозу картину показал мобильный девайс EyeQue, по принципу работы напоминающий рефрактометр. Вместе с тем, полученные результаты скорее позволяют лишь судить о наличии проблем со зрением (о чем пациент, как правило, знает уже и сам), а не заменяют собой полноценный осмотр и рекомендации врача-офтальмолога», — отметила Елизавета Рыбакова, врач-офтальмолог мобильной бригады проекта «Я вижу!».

На протяжении 2016 и 2017 гг. проект «Белорусского детского фонда» и компании velcom «Я вижу!» реализовывался в 19 районах Могилевской и 14 районах Гомельской областей. Всего за это время было обследовано более 25 тыс. детей. Проблемы со зрением были выявлены у 35% детей от общего количества осмотренных школьников, причем у 40% из них проблемы были диагностированы впервые. Школьники проходили обследование на нескольких аппаратах, при выявлении нарушений получали рекомендации врача, рецепты на медикаменты и очки, а в самых серьезных случаях – направления на углубленную диагностику, консервативное и оперативное лечение в областные и республиканские центры.

В 2018 году мобильные бригады врачей-офтальмологов продолжат работу в школах сельских районов Брестской области. Предполагается, что за следующий год будут осмотрены еще 14 тыс. детей. Средства на реализацию проекта «Я вижу!» будут собраны в ходе восьмой благотворительной рождественской инициативы компании velcom «Делать добро так просто», которая проходит по всей Беларуси с 1 по 31 декабря.

«В 2017 году проект «Я вижу!» был усилен большой информационной составляющей по профилактике нарушений зрения, которую проводили организаторы проекта, врачи, педагоги и средства массовой информации. В 2018 году акцент будет сделан на изучении возможностей существующих технических приспособлений и мобильных приложений для самостоятельной диагностики нарушений зрения», – отметили в компании velcom. Эксперимент с участием гомельских школьников – первый шаг в этом направлении.

«Я вижу!» – это один из значимых медицинских проектов Белорусского детского фонда. За два года он доказал свою актуальность и необходимость, и мы рассчитываем, что в следующем году Фонд совместно с партнерами в лице компании velcom продолжат проект и будет развивать его на новом уровне в интересах сохранения здоровья детей», – подытожила Галина Ермакова, координатор проекта «Я вижу!» в Гомельской области.