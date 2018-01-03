Китайская компания готова вложить в создание ферм на Витебщине 400 млн долларов

Крупная аграрная компания из КНР готова потратить на создание молочных ферм в регионе 400 миллионов долларов. Комплексы с современными китайскими технологиями и белорусским сырьем, уверены специалисты, смогут пробить любую конкуренцию.

— Это должны быть самые перспективные молочно-товарные комплексы XXI века, где будет работать с удовольствием молодежь, где будут работать программисты. Начнем с того, что перевооружим на востребованную в Китае продукцию несколько существующих заводов, — сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев.

Под проект выбрали три района области — Сенненский, Толочинский и Чашникский. Ставку делают на белорусский опыт создания ферм, но в больших масштабах. Если на отечественных предприятиях — полтысячи буренок, инвесторы планируют минимум две, а то и пять тысяч коров под одной крышей. И таких комплексов хотят построить сразу полтора десятка, а это сразу плюс 10% к общему поголовью в регионе.

К реализации крупного инвестиционного договора партнеры приступят в начале года. Получить первое молоко на новых современных комплексах должны в течение полутора лет.