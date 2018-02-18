Ермошина прокомментировала видео, где активист несколько раз проголосовал не на своем участке

Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о провокации в одном из избирательных округов на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сети появилось видео избирателя, как он голосует на двух участках. Лидия Ермошина пояснила, как обстояло дело на самом деле.

«В одном месте он предъявил договор о найме жилого помещения. А во втором — сочинил слезливую сказку о том, что он бедный студент, который потерял все документы, либо их мама хранит. И сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, позволили ему проголосовать», — сказала она.

Это и послужило основой для сюжета о том, что в Беларуси на выборах якобы применяются избирательные «карусели», когда одни и те же люди голосуют на разных участках, обеспечивая таким образом нужный процент.

«Сразу могу сказать, что это бред», — подчеркнула Лидия Ермошина. Она констатировала, что этот случай говорит о неумении членов избирательных комиссий противостоять подлости и хитрости.

Комиссия позволила себя обмануть, она несет должностную ответственность, продолжила председатель Центризбиркома. Но с точки зрения морали позиции членов комиссии и обманувшего их молодого человека несопоставимы.

«Если с одной стороны наивность, то с другой — глупость, подлость и откровенная провокация», — сказала Лидия Ермошина.

Инцидент не будет иметь влияния на итоги голосования. Согласно белорусскому законодательству, минимального порога явки на местных выборах нет.

Вероятно, речь идет об истории активиста гражданского движения «Дзея» Дениса Кравчука, который смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже минской прописки. Перед этим молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179» и пошел голосовать в две школы и одну минскую гимназию. Везде ему выдали бюллетени и он смог проголосовать.