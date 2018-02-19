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Меховой комбинат в Витебске начнет работать летом 2018 года
19.02.2018 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Холдинг «Марко» завершит модернизацию Витебского мехового комбината летом 2018 года, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на итоговой коллегии концерна «Беллегпром».
«Еще 3−5 лет назад мы не знали, что с этой фабрикой делать. Отдали „Марко“ на льготных условиях, оказали поддержку. Убежден, что фабрика заработает в июне. Есть проблема с людьми, но лиха беда начало. Думаю, через 2−3 года мы будем видеть, что это предприятие перерабатывает полностью овчину, норку, песца, выращиваемых в Беларуси. Мы из этого сырья должны сделать продукт с высокой добавленной стоимостью — меховую куртку, дубленку, шубу, обувь», — отметил Владимир Семашко.
Напомним, холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»
Площадь комбината планировали увеличить почти в два раза — примерно до 20 тыс. кв. м, а трудовой коллектив расширить в 2,5 раза.
В соответствии с указом президента № 467 от 14 октября 2013 года РУПП «Витебский меховой комбинат»
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"Через 2-3 года мы будем видеть, что это предприятие перерабатывает полностью овчину, норку, песца, выращиваемых в Беларуси", - считает заместитель премьер-министра...
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