Меховой комбинат в Витебске начнет работать летом 2018 года

Холдинг «Марко» завершит модернизацию Витебского мехового комбината летом 2018 года, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на итоговой коллегии концерна «Беллегпром».

«Еще 3−5 лет назад мы не знали, что с этой фабрикой делать. Отдали „Марко“ на льготных условиях, оказали поддержку. Убежден, что фабрика заработает в июне. Есть проблема с людьми, но лиха беда начало. Думаю, через 2−3 года мы будем видеть, что это предприятие перерабатывает полностью овчину, норку, песца, выращиваемых в Беларуси. Мы из этого сырья должны сделать продукт с высокой добавленной стоимостью — меховую куртку, дубленку, шубу, обувь», — отметил Владимир Семашко.

Напомним, холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» приступила к проекту по реконструкции и модернизации мехового комбината в 2014 году. Обновленное предприятие планировали ввести в эксплуатацию в октябре 2016-го.

Площадь комбината планировали увеличить почти в два раза — примерно до 20 тыс. кв. м, а трудовой коллектив расширить в 2,5 раза.

В соответствии с указом президента № 467 от 14 октября 2013 года РУПП «Витебский меховой комбинат» продали как имущественный комплекс СООО «Марко» за одну базовую величину в целях реконструкции и модернизации предприятия под производство обуви, меха и швейных изделий под него.