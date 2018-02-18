Россия закупила к ЧМ по футболу более тысячи автобусов МАЗ

Минский автозавод за три года поставил более 1000 автобусов в российские города, которые с 14 июня по 15 июля 2018 года будут принимать чемпионат мира по футболу. Об этом TUT.BY сообщили в ОАО «МАЗ».



Один из последних контрактов рассчитан на 100 «футбольных» автобусов для Самары. Фото: пресс-служба МАЗ

Автобусы МАЗ к мировому чемпионату закупили 10 российских городов. В Москву поставлено 279 единиц техники, Санкт-Петербург — 222, Калининград — 136, Самару — 133, Ростов-на-Дону — 123, Казань — 108, Екатеринбург — 62, Саранск — 55, Сочи — 6, Волгоград — 4.

Во время соревнований пассажирскую технику планируют использовать для перевозки болельщиков, а в остальное время — на городских и пригородных маршрутах.

Низкопольный МАЗ 206 оборудован 218-сильным двигателем Mercedes-Benz экологического класса Евро-5 и шестиступенчатой коробкой передач Allison. Внутри предусмотрено 24 сиденья для пассажиров и место для инвалидной коляски, в которой можно заехать в салон с помощью выдвигающегося пандуса. «Футбольные» автобусы специально оснащают камерами видеонаблюдения, большим информационным табло в салоне и сдвижными форточками для лучшей вентиляции.

На МАЗе надеются, что белорусские автобусы будут приобретать и к другим спортивным соревнованиям в РФ. В частности, они могут найти применение на Зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. Ранее МАЗ поставил 230 автобусов к универсиаде-2013 в Казани, 255 — к Олимпийским играм в Сочи, а также более 130 — к чемпионату мира по хоккею в Минске.