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Российская "Ижсталь" увеличила отгрузку белорусским предприятиям на 68%

25.02.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2017 году увеличил отгрузку белорусским предприятиям на 7 тыс. тонн, или 68% в сравнении с 2016 годом, говорится в сообщении компании.


Фото: «ДЕНЬ.org»

«Ижсталь» являлась участником соглашения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в 2015—2017 годы. Среди потребителей металлопродукции завода — крупнейшие белорусские предприятия автомобиле-, машиностроения, производители сельхозтехники, инструментальные заводы.

В 2,3 раза выросли поставки «Ижстали» в адреса МАЗа. Рост поставок холдингу «Гомсельмаш» составил 2,8 раза. Отгрузки в адрес других предприятий-производителей сельхозтехники, таких как ООО «Агрострой» и ООО «Спецагро», увеличились в 2,3 и 2,7 раза соответственно. В 3 раза увеличились поставки Минскому заводу колесных тягачей.

Всего «Ижсталь» отгружает металлопродукцию более чем 20 промышленным предприятиям Беларуси. Основной поставляемый сортамент — сортовой прокат из углеродистых, легированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали, калиброванный прокат, фасонные профили высокой точности.

«Мы рассматриваем Беларусь как один из приоритетных рынков сбыта и планируем развивать сотрудничество с промышленными предприятиями республики», — прокомментировал директор по сбыту «Ижстали» Андриян Сорокин.

 
 
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"Ижсталь" являлась участником соглашения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в 2015-2017 годы.

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