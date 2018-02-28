Компания EY («Эрнст энд Янг») объявляет о начале приема заявок на участие в международном конкурсе EY Entrepreur Of The Year («Предприниматель года») в Беларуси.

Прием заявок проводится до 31 мая 2018 года включительно. Подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте программы . В конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена.

Entrepreur Of The Year («Предприниматель года») — уникальный международный конкурс, который существует с 1986 года и проводится более чем в 60 странах мира. Конкурс направлен на признание вклада ведущих предпринимателей в национальную и мировую экономику, содействие подъему предпринимательской активности и поиск образцов для подражания в сегодняшнем бизнесе.

В 2014 году Беларусь присоединилась к международной программе EY Entrepreneur Of The Year и был назван первый национальный победитель конкурса — Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems. В 2016 году звание «Предприниматель года» получил Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО «Конте Спа». В Беларуси конкурс проводится один раз в два года. Конкурс становится все более известным в белорусском бизнес-сообществе и в 2016 году количество лауреатов конкурса увеличилось на 60%.

Критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития персонала и социальной ответственности.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится в ходе торжественной церемонии награждения в декабре 2018 года в Минске.

В 2018 году в состав независимого жюри вошли:

Аркадий Добкин , председатель совета директоров EPAM Systems, победитель национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2014» в Беларуси;

, председатель совета директоров EPAM Systems, победитель национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2014» в Беларуси; Юрий Зиссер , председатель общего собрания участников ООО «Тут Бай Медиа» и учредитель УП «Надежные программы»;

, председатель общего собрания участников ООО «Тут Бай Медиа» и учредитель УП «Надежные программы»; Владимир Иванов , председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

, председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); Сергей Костюченко , председатель правления «Приорбанк» ОАО;

, председатель правления «Приорбанк» ОАО; Сергей Новицкий , генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»;

, генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»; Олег Хусаенов, генеральный директор «Зубр Капитал», председатель совета директоров МАХ «Атлант-М», победитель национального этапа конкурса EY «Предприниматель года 2009» в России.

Управляющий партнер компании EY по Беларуси Павел Лащенко отметил: «Я благодарен членам жюри за их согласие войти в состав судейской коллегии конкурса — как и в прошлые годы, им предстоит очень непростая задача оценивать лучших среди лучших предпринимателей нашей страны. Все члены жюри обладают богатым опытом и глубоким знанием условий, обусловливающих развитие отечественного предпринимательства, что необходимо для объективного судейства и выбора достойного национального победителя, который представит Беларусь на международном финале конкурса EY Entrepreneur Of The Year в Монако в июне 2019 года».

Павел Лащенко добавил: «Все мы стремимся к тому, чтобы в нашей стране активно развивалась предпринимательская культура и инициатива, поэтому приглашаем белорусских предпринимателей стать участниками международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year в Беларуси, чтобы ваш пример, ваши истории успеха вдохновляли и мотивировали других.»