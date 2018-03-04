Нефтебитумный бизнес Шакутина стал вторым на Минщине по уплаченным налогам

«Нефтебитумный завод», владельцами которого являются Александр Шакутин и Николай Воробей, впервые вошел в число крупнейших налогоплательщиков Минской области. По объемам налоговых отчислений в областную казну он уступил только «Беларуськалию».

Как говорится в сообщении ИМНС по Минской области, по итогам двух месяцев 2018 года доля «Нефтебитумного завода» в общих поступлениях налогов в области составила 5,3%. Это — второй показатель после традиционного лидера в регионе солигорского «Беларуськалия», который обеспечил 15,9% всех доходов Минщины.

Отчисления расположенного в Червенском районе «Нефтебитумного завода» в этом периоде оказались больше, чем у «Завода «Бульбашъ» (2,4%), «Малиновщизненского спиртоводочного завода «Аквадив» (2,3%), а также периодически в течение 2017 годов попадавших в первую четверку крупнейших налогоплательщиков «РН-Запад», «Белтаможсервиса» и «Кока-Кола Бевериджис Белоруссия».

«Нефтебитумный завод» (бывшая «Веска-Эмульбит») — один из крупнейших в стране производителей дорожного битума, ведет свою историю с 1997 года. До 2011 года оно находилось в коммунальной собственности. В конце 2011 года ««Веска -Эмульбит» была выставлена на торги и ее, увеличив в ходе аукциона цена в 70 раз (с 3,8 млрд до 265 млрд рублей) выкупила российская компания «Нафта-строй». Однако покупатель не перечислил деньги, и в 2012 году будет объявлено, что завод выкупил нефтетрейдер «Интерсервис», который принадлежит Александру Шакутину и Николаю Воробью, за сумму около 4,5 млн долларов. Новый владелец обязался погасить долги и в течение двух лет вложить в модернизацию около 10 млн долларов.

За январь-февраль 2018 года 14 крупнейших налогоплательщиков Минской области уплатили 151,7 млн рублей, что составило 32,1% всех поступлений по региону.