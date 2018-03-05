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О тишине и покое жителей новострое Петрозаводска заботится Nowelle
05.03.2018 13:56 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Жителям Петрозаводска, которые приобретают квартиры в микрорайоне Древлянка-7, не придется страдать от шума и вибраций от работающего инженерного оборудования зданий комплекса. В этом горожанам помогут вибродемпфирующие эластомеры Nowelle. Микрорайон расположен в юго-западной части Петрозаводска. В настоящий момент масштабная застройка микрорайона продолжается, строительная компания Карелстроймеханизация ведёт строительство следующих домов жилых комплексов Уютный и Гармония. В октябре 2017 года были введены в эксплуатацию первые три дома жилого комплекса Гармония, а в декабре два дома комплекса Уютный. Оба жилых комплекса расположены в микрорайоне Древлянка-7. Компания Карелстроймеханизация была создана в 2004 году в результате естественного развития бизнеса группы компаний КСМ, объединяющей головную компанию Карелстроймеханизация и ряд дочерних предприятий, отвечающих за выполнение специализированных работ в цепочке инвестиционного цикла. От разработки технической документации и производства строительных материалов до проведения отделочных работ и обслуживания построенной недвижимости.
За архитектурно-строительное проектирование жилых микрорайонов Петрозаводска отвечает Инженерный центр Штрих. Объединенные общей дизайнерской концепцией дома жилищных комплексов отличаются друг от друга разноцветными стеклянными вставками в оформлении балконов. В последние годы компания Карелстроймеханизация строит дома из железобетонных панелей, изготовленных на собственном заводе Стройиндустрия КСМ, где внедрена финская технология производства.
Эластомерные материалы mod1.10 и mod.1.20. линейки вибродемпфирующих пластин, разработанных и выпускаемых научно-техническим центром РЕЗИНА, востребованы в данном проекте для защиты жилых помещений от действия вибраций, которые могут быть вызваны эксплуатацией оборудования индивидуальных тепловых пунктов, электрощитовых и водопроводных насосных станций жилых корпусов. Выбор был сделан на основе предоставленной разработчиками информации о прочностных, динамических и эксплуатационных характеристиках вибродемпфирующих пластин в сравнении с показателями конкурирующих стройматериалов.
Стоит напомнить, что Nowelle, это специальные виброзащитные строительные материалы, по ряду важнейших характеристик превосходящие изделия зарубежных конкурентов. Локализованное в России производство позволяет проектным и строительным организациям использовать эластомеры Nowelle при проектировании зданий, не опасаясь изменений цен из-за труднопредсказуемых колебаний курсов валют, что случается зачастую при использовании импортных строительных материалов.
Широкое применение виброзащитных материалов Nowelle в различных регионах России, а также за ее рубежами обусловлено способностью материала обеспечивать надежные барьеры для распространения колебаний на строительные конструкции, изолируя тем самым фундаменты зданий, опоры вентиляционного оборудования, плавающих полов, межэтажных перекрытий, помещений лифтового хозяйства, концертных залов, музыкальных студий.
https://nowelle.ru
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Жителям Петрозаводска, которые приобретают квартиры в микрорайоне Древлянка-7, не придется страдать от шума и вибраций от работающего инженерного оборудования...
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