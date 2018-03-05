Акции ОАО «Калинковичский мясокомбинат» переданы в собственность Гомельской области, сообщили в Госкомимущества.

Напомним, в 2017 году президент выпустил подготовленные Госкомимуществом распоряжения «О безвозмездной передаче имущества». Согласно этим документам в коммунальную собственность в 2017—2018 годах подлежат передаче 10 предприятий и акции 48 акционерных обществ.

Уже полностью реализованы распоряжения, касающиеся передачи в собственность Витебской области 5 предприятий и акций 17 акционерных обществ, а также передачи в собственность Минской области акций двух акционерных обществ.

В стадии выполнения находится передача акций нескольких предприятий в собственность Гомельской области. Так, в соответствии с решением Гомельского облисполкома, по состоянию на 5 марта уже переданы акции трех из 18 запланированных акционерных обществ. Предусмотрена также передача двух предприятий и акций 11 обществ в собственность Брестской и Гродненской областей.