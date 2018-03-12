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Китайцы прокредитуют белорусский суперпроект под скромные 2% годовых
13.03.2018 10:43 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство Беларуси привлекает льготный правительственный кредит Китая под инвестпроект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла» в сумме 1,750 млрд китайских юаней (около 280 млн долларов) под ставку 2% годовых. Об этом говорится в
Расходы на субсидирование процентов по кредиту будут непосредственно выплачиваться правительством Китая. Кредит предоставляется на 15 лет (в том числе льготный срок не превышает 5 лет).
Напомним, решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было одобрено Александром Лукашенко в 2016 году. На площади порядка 160 га до 2032 года БНБК планирует построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у китайских банков льготный кредит на сумму 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. БНБК согласилась
Недавно из инвестпроекта
По информации TUT.BY, создание БНБК
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Правительство Беларуси привлекает льготный правительственный кредит Китая под инвестпроект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства...
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