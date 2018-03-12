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Китайцы прокредитуют белорусский суперпроект под скромные 2% годовых

13.03.2018 10:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси привлекает льготный правительственный кредит Китая под инвестпроект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла» в сумме 1,750 млрд китайских юаней (около 280 млн долларов) под ставку 2% годовых. Об этом говорится в тексте рамочного соглашения между правительствами двух стран, опубликованном Национальным правовым порталом.

Расходы на субсидирование процентов по кредиту будут непосредственно выплачиваться правительством Китая. Кредит предоставляется на 15 лет (в том числе льготный срок не превышает 5 лет).

Напомним, решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было одобрено Александром Лукашенко в 2016 году. На площади порядка 160 га до 2032 года БНБК планирует построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у китайских банков льготный кредит на сумму 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. БНБК согласилась предоставить Беларуси в залог имущество, которое будет создано при реализации инвестпроекта. Китайская CITIC Construction выступает генеральным подрядчиком проекта.

Недавно из инвестпроекта исключили строительство завода по переработке семян масличных культур, газотурбинной установки и подпроект «Земледелие».

По информации TUT.BY, создание БНБК лоббировали структуры, связанные с бывшим руководством Кыргызстана.

 
 
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Правительство Беларуси привлекает льготный правительственный кредит Китая под инвестпроект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства...

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