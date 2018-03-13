IT-паломничество. Число резидентов ПВТ выросло на четверть, среди новичков есть громкие имена

Накануне вступления в силу революционного декрета № 8 о цифровизации экономики число резидентов Парка высоких технологий выросло сразу на четверть. Как сообщили в ПВТ, 13 марта 2018 года наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации в качестве резидентов сразу 46 новых компаний.

За год, с судьбоносного совещания президента с айтишниками и назначения нового главы ПВТ, число резидентов ПВТ выросло на 88 компаний до 238 резидентов . Эксперты отмечают: уже сейчас можно сказать, что опасения о том, что ПВТ станет «песочницей для избранных» не подтверждаются, среди новых резидентов немало стартапов, которые получают шанс воспользоваться всеми преимуществами документа.

Как пояснили в ПВТ, большинство компаний-новичков созданы недавно и ориентируются в своих бизнес-планах «на предоставленные декретом № 8 четкие и прозрачные условия работы ИТ-отрасли». «Есть среди принятых и компании, которые ранее воздерживались от вступления в ПВТ, но декрет № 8 изменил их мнение и подтолкнул вступить в Парк — 12 из 46 новых резидентов созданы до 2016 года», — уточнили в администрации Парка.

«Мир меняется как никогда быстро. История ускоряется. Также ускоряется и история белорусского ПВТ. За два месяца в ПВТ принято почти 50 компаний, в то время как за первые 12 лет его существования — 150. Сегодня в ПВТ влилось большое количество молодежи. Двери ПВТ открыты как никогда широко. Для развития белорусского IT нужны компании, которые хотят не просто делать что-то на 10% лучше, чем другие, а люди с амбициями делать что-то в 10−20 раз лучше кого-либо на планете. Поздравляю всех со вступлением!» — прокомментировал известный белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня.

Более половины новичков ПВТ, 25 компаний, созданы с привлечением иностранных инвестиций. К примеру, ООО «МэпДэйта» является центром разработки компании Mapbox (США), создавшей одну из ведущих мировых платформ для определения местоположения, картографирования и проектирования в режиме реального времени. Недавно Mapbox получила 164 млн долларов инвестиций от крупнейшего в мире фонда SoftBank Vision. В качестве резидента ПВТ компания планирует разработку программного обеспечения по распознаванию дорожной обстановки с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Особо стоит отметить и приход в ПВТ российского гиганта, Mail.Ru Group — как пояснил TUT.BY консультант проекта адвокат Денис Алейников, зарегистрированная компания Игро Тэк — это белорусский центр разработки игровых проектов интернет-гиганта Mail.Ru Group.

В ПВТ рассказали и как сработала ставка на продуктовые компании: их число и ПВТ резко выросло, 8 новых резидентов сосредоточены на создании собственных продуктов, а 21 — реализует смешанную бизнес-модель, сочетающую создание собственных продуктов с разработкой программного обеспечения на заказ.

Как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, «мы видим, что белорусский Парк высоких технологий реально становится одним из серьёзных европейских центров в области технологий искусственного интеллекта и машинного обучения».

Среди направлений деятельности новых резидентов:

— разработка программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение) и дополненной реальности — компании Вонабай, Камера Ферст Девелопмент, Каноэ, Твистеллар и др.;

— разработка ПО в сфере сбора, обработки, анализа больших объемов данных (BigData) — компании БД Технологии, Спираль Скаут;

— разработка программно-аппаратных комплексов в сфере Интернета вещей — Клика Тек;

— разработка ПО в сфере точного земледелия — УанСоил.

«Отдельно следует отметить приход в ПВТ еще 5 резидентов, чья деятельность связана не только с программным, но и аппаратным обеспечением — Клэвэтура, ВРТЭК, Клика Тек, Сиркьют Инжиниринг Технолоджиз, Софтмакс Системы Телеметрии. Многие новые резиденты ориентированы не только на экспорт, но и работу на внутреннем белорусском рынке — ВайсВеб, Интермех, Сервис-партнер, Софтмакс Системы Телеметрии», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, декрет № 8, которым в Беларуси создаются особые условия для развития IT-сферы, вступает в силу 28 марта.