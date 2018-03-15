Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архива

16 марта, Ганцевичский район /Корр. БЕЛТА/. Местные власти должны уделять больше внимания развитию бизнеса в регионах. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня во время рабочей поездки в Ганцевичский район Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе правительства доложили о социально-экономическом развитии Ганцевичского района, перспективах малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест. За 2017 год в районе создано 10 микро- и малых организаций - Андрей Кобяков поинтересовался, как местные органы власти взаимодействуют с новыми предприятиями, какую поддержку оказывают им, налажена ли конструктивная работа с банками. "Если в районе за прошлый год создано всего 10 предприятий, то каждое из них председатель райисполкома должен знать: чем они занимаются, какие у них планы, есть ли проблемы, чтобы власти оказали разумную поддержку. Ведь от этого напрямую зависит создание новых рабочих мест", - отметил он.

Например, в районе создаются транспортные компании. На первоначальном этапе они планируют заниматься грузоперевозками, но в дальнейшем могли бы организовать и пассажирские перевозки. При этом для государственных и частных перевозчиков должны быть справедливые условия. "Нельзя, чтобы один снял все сливки, а нерентабельное и убыточное досталось другому. Должен быть разумный баланс. Нужно помогать создать равные условия для конкуренции, чтобы в конце концов выиграли потребители", - считает Андрей Кобяков.

Во время рабочей поездки обсуждалось развитие социальной инфраструктуры в Ганцевичском районе. Местные власти озвучили предложение по строительству спортивного комплекса. Глава правительства согласился, что району не хватает современного центра для занятий спортом, и поручил проработать этот вопрос с Брестским облисполкомом, продумать источники финансирования.

Андрей Кобяков посетил сегодня в Ганцевичском районе ОАО "Завод Модуль", Ганцевичский завод крупнопанельного домостроения, посетит научно-экспериментальную базу "Журавинка" Центрального ботанического сада НАН, ферму ОАО "Любашево", центральную районную больницу.-0-