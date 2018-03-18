ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России

19.03.2018 08:41 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси .

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

«Ожидаем вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — пригласил Путина в Беларусь Лукашенко.

Президент также пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России».

Первым Владимира Путина с победой на выборах поздравил президент Сербии Александр Вучич. Поздравительные телеграммы также напривили председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес, президент Молдовы Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Ожидаем вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как Игорь Бузовский уже год управляет Центральным районом Минска. Интервью TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика