Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси .

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

«Ожидаем вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — пригласил Путина в Беларусь Лукашенко.

Президент также пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России».

Первым Владимира Путина с победой на выборах поздравил президент Сербии Александр Вучич. Поздравительные телеграммы также напривили председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес, президент Молдовы Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.