Куда перетекут доходы белорусских банков?

Коммерческие банки усиленно готовятся к общим собраниям акционеров, которые пройдут в ближайшие недели. На собрания акционеров традиционно выносится вопрос о распределении прибыли. Нацбанк решил также поучаствовать в этом процессе и направил банкам ценные указания.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Осторожно, прибыль. Руками не трогать

В 2017 году прибыль банков составила 886,7 млн рублей и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,2%, хотя у отдельных банков темп роста прибыли измеряется в десятках процентов.

Традиционно вопрос распределения прибыли решается на общих собраниях акционеров банков, однако в этом году Нацбанк решил вмешаться в этот процесс. Регулятор считает, что прибыль, которую банки в 2017 году заработали, стоит направить на увеличение капитала.

В мартовском письме Нацбанк рекомендует «с целью обеспечения банками устойчивого функционирования, покрытия имеющихся рисков» и соблюдения пруденциальных требований принять меры по увеличению капитала за счет приоритетного направления туда «прибыли за 2017 год и нераспределенной прибыли прошлых лет», а также путем «сокращения выплат дивидендов».

В своем письме Нацбанк сообщил, что проанализировал размер и достаточность капитала коммерческих организаций и констатировал: у «ряда банков выявлено незначительное превышение указанных показателей над минимальными установленными значениями, а также отмечено увеличение принимаемых на себя рисков».

В связи с этим регулятор рекомендовал акционерам банков прибыль не изымать, а направить ее на увеличение подушки безопасности.

«У банков достаточно прибыли, которую они могут направить на увеличение капитала, а не просто проесть», — объяснил БелаПАН цель принятого решения эксперт в финансовых кругах, знакомый с позиций Нацбанка.

В свою очередь, представители коммерческих банков считают, что вмешательство Нацбанка в процесс распределения прибыли является несвоевременным.

«В 2015—2016 годы банковская система Беларуси, как и вся экономика, переживала сложные времена. Иностранные акционеры банков ожидали улучшения ситуации, а когда оно наконец произошло, им теперь предлагается отказаться от прибыли. Как минимум, это несвоевременная рекомендация», — считает представитель одного из банков.

У Нацбанка на этот счет иное мнение, а чтобы коммерческие банки охотнее перечисляли прибыль в капитал, регулятор решил с 2019 года отменить одну из преференций, которая разрешала коммерческим банкам не уменьшать размер капитала на величину расходов на ИТ.

Сторонники решения Нацбанка говорят о том, что нематериальные активы неотделимы от банка, и в случае банкротства кредитной организации вернуть деньги вкладчиков за счет продажи нематериальных активов не получится. Поэтому капитал банков следует уменьшать на величину нематериальных активов.

С другой стороны, представители коммерческих банков отмечают, что нематериальные активы банков в последние годы искусственно раздуваются, и поэтому в белорусской ситуации банкам нужно предоставить право не уменьшать капитал на величину нематериальных активов.

«В 2016 году банкам пришлось понести многомиллионные расходы для проведения деноминации, монетизировать эти вложения вряд ли получится. В 2017 году банкам пришлось понести серьезные расходы для перевода банковских счетов на формат IBAN, окупаемость этого проекта также не просматривается. В 2018 году Нацбанк объявил о внедрении системы мгновенных платежей, и окупаемость соответствующих расходов также не очевидна», — отмечает собеседник в банковских кругах.

Стоит ли включать административный ресурс?

Дискуссии по перечисленным выше темам между Нацбанком и коммерческими банками не было. О рекомендациях регулятора по вопросу распределения прибыли банки узнали, когда документы для годового собрания акционеров были практически уже готовы.

Практике вмешательства центрального банка в процесс распределение банковской прибыли белорусские экономисты выставляют критические оценки.

«Увеличение капитала в целом верное стремление Нацбанка, но при этом наращение капитала за счет прибыли при помощи административного понуждения считаю не самым корректным шагом. Банкам следует оставлять выбор, за счет каких инструментов наращивать капитал», — полагает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Схожего мнения придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«При безусловном выполнении параметров безопасного функционирования у акционеров банков должно быть право свободно распоряжаться прибылью. Административное вмешательство в этот процесс может привести к тому, что акционеры ограничат ресурсы, направляемые на развитие своих банков на территории нашей страны», — полагает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

При этом белорусские экономисты положительно оценивают дополнительные требования, которые Нацбанк стал предъявлять к системно значимым банкам с 2018 года. Напомним, центральный банк для 13 крупнейших коммерческих банков установил с 1 января 2018 года повышенные требования к величине капитала.

«Повышение требований затронет, прежде всего, госбанки, которые играют ключевую роль в банковской системе. Введение дополнительных требований к капиталу крупных банков — важный шаг, необходимый для повышения устойчивости банковской системы», — резюмировал Дмитрий Крук.