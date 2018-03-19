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Лукашенко рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней

20.03.2018 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с творческой молодежью рассказал, как проводит свой отпуск и отвлекается от рабочих будней.

Глава государства отметил, что у него не бывает как таковых выходных, отчасти и потому, что не имеет заместителя. «Я даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск целая программа. Двадцать мероприятий, и ты думаешь: это отпуск или нет. А эти вопросы я должен решить и могу решить только в этот период», — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел в пример свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты. «Я не люблю жаркую погоду, это не мое. Полтора дня — и все, потом меня домой тянет, — признался глава государства. — Поэтому у меня там определенные встречи, связанные прежде всего с экономикой, размещением каких-то заказов, знакомством с людьми, которые потом приедут, что-то откроют».

По словам Александра Лукашенко, с представителями компании Stadler, которая несколько лет назад начала производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта, он познакомился во время рабочего визита в Швейцарию, который был совмещен с краткосрочным отдыхом. «Раз поговорили, второй. Они приехали и открыли производство. Они уже готовы инвестировать в новое производство», — обратил внимание президент.

Отвечая на вопрос, как глава государства отвлекается от напряженных президентских будней, Александр Лукашенко заметил, что отдушиной для него стал спорт. «То, что может меня отвлечь, — только спорт. Поэтому я вам просто советую: занимайтесь спортом. И вы будете нормально выглядеть. Это немаловажно для любого человека, а для молодого тем более», — подчеркнул он.

 
 
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Отвечая на вопрос, как глава государства отвлекается от напряженных президентских будней, Александр Лукашенко заметил, что отдушиной для него стал спорт.
 
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