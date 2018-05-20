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Бывший директор Оршанского авиаремонтного завода оспорил приговор
21.05.2018 09:08 — Новости Экономики | Tut.by
Бывший директор Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) Владимир Троицкий подал апелляционную жалобу на приговор суда Толочинского района Витебской области, который в феврале
«Его жена Нартач нашла в Минске адвоката. Сейчас оспаривают приговор. Местные юристы не решились это делать», — сказал знакомый Троицкого. Он обратил внимание, что дело рассматривалось не в суде Оршанского района, что было логично, а в Толочине. Жалоба направлена в судебную коллегию по уголовным делам Витебского областного суда, которому «предстоит дать оценку законности обвинения и соответствию выводов суда фактически установленным обстоятельствам по делу».
В феврале суд
Владимир Троицкий считает приговор суда «необоснованным, подлежащим отмене с прекращением производства по уголовному делу». По его мнению, в ходе судебного разбирательства стороной обвинения не было представлено и судом исследовано совокупности доказательств совершения им противоправных действий. О завышении объемов и стоимости выполненных строительных работ ему стало известно лишь после увольнения с должности директора ОАРЗ из материалов уголовного дела.
Суд не учел, что все акты сдачи-приемки работ, которые содержат завышения, подписаны не Троицким, а его замом Рожковским, имевшим соответствующие полномочия. Не приняты во внимание доводы о наличии причин для его оговора у свидетелей Рожковского и Демидчика, чьи показания послужили основанием для прекращения уголовного преследования против них. При этом обвинение против самого Троицкого построено как раз на показаниях этих двух граждан.
Владимир Троицкий руководил ОАРЗ с 2007 по 2015 год. «У Владимира Федоровича было много грамот и наград за работу на ОАРЗ, и тут вдруг он превратился в какого-то преступника. Так не бывает», — подчеркнул собеседник. Источник также отметил, что работники завода после приговора хотели «обратиться в суд в защиту Троицкого, но украинское руководство и служба безопасности посоветовали этого не делать под угрозой увольнения».
Знакомый бывшего директора ОАРЗ добавил, что Троицкому известно о том, какие в настоящее время вокруг завода
Нартач Троицкая отказалась от комментариев. Ранее она
На минувшей неделе Генпрокуратура Беларуси
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В феврале суд установил, что Владимир Троицкий злоупотребил служебным положением и нанес ущерб ОАРЗ на сумму более 25 тысяч рублей.
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