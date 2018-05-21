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КГК завел дело на руководителя минского предприятия за неуплату налогов в особо крупном размере

22.05.2018 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении руководителя частного полиграфического предприятия, которое недоплатило в бюджет свыше 84 тысяч рублей налогов. Об этом сообщает КГК.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Проверяющие установили, что в 2012—2017 годах в бухгалтерский учет коммерческого предприятия по оказанию полиграфических услуг помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных затрат. Это повлекло занижение реального размера налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налогов. Таким образом, предприятие недоплатило в бюджет свыше 84 тысяч рублей.

В отношении руководителя и главного бухгалтера этой коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам.

 
 
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