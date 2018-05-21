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МИД Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя
22.05.2018 14:19 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство иностранных дел Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя. Этот вопрос был затронут сегодня во время
«Не знаю, поддержите или нет, но мы предложили, чтобы МИД учредили флаг и знамя, как это в некоторых других странах», — обратился к главе государства руководитель министерства Владимир Макей. По его словам, соответствующие документы согласованы с другими госорганами и переданы в Администрацию президента.
Александр Лукашенко ответил, что если многие белорусские ведомства имеют свою символику, то может ее учредить и Министерство иностранных дел.
Напомним, год назад МИД Беларуси
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Соответствующие документы согласованы с другими госорганами и переданы в Администрацию президента.
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