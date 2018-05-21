МИД Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя

Министерство иностранных дел Беларуси планирует учредить свой флаг и знамя. Этот вопрос был затронут сегодня во время назначения Александром Лукашенко руководителей дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.



Министерство иностранных дел Беларуси. Фото: МИД.

«Не знаю, поддержите или нет, но мы предложили, чтобы МИД учредили флаг и знамя, как это в некоторых других странах», — обратился к главе государства руководитель министерства Владимир Макей. По его словам, соответствующие документы согласованы с другими госорганами и переданы в Администрацию президента.

Александр Лукашенко ответил, что если многие белорусские ведомства имеют свою символику, то может ее учредить и Министерство иностранных дел.

Напомним, год назад МИД Беларуси представил свою новую эмблему. Эмблема имеет форму круга, с синей надписью по краю, стилизованным орнаментом в цветах флага посередине, а также гербом республики в центре.