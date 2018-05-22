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Умер бывший министр внутренних дел БССР

23.05.2018 01:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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На 90-м году жизни умер генерал-лейтенант, бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев. Об этом сообщила пресс-служба Гродненского УВД.


Фото: uvd.grodno.by

«Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев», — пишут молодые коллеги Виктора Пискарева.

Виктор Пискарев родился 26 января 1929 года в деревне Красная Горка Юхновского района Калужской области. С отличием окончил Академию МВД СССР. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 55 лет отдал службе в милиции, 25 из которых — на генеральских должностях.

В органах милиции с марта 1951 года. Начинал службу в Туровском районе. С июля 1967 по 1978 год — начальник Управления внутренних дел Минского горисполкома. С 1978 года заместитель министра внутренних дел БССР.

В 1983 году назначен начальником Главного управления Госавтоинспекции МВД СССР. С января 1984 по 1990 год — министр внутренних дел Белорусской ССР. С января 1991 года в отставке.

С ноября 2001 года — председатель Совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Заслуженный юрист Республики Беларусь. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, многочисленными орденами иностранных государств, почетной грамотой президиума Верховного Совета БССР.

В бытность депутата Верховного Совета Белорусской ССР 11−12 созывов, возглавлял комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

 
 
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