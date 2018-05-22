Эксперты о напряженности в Восточной Европе: У всех совершенно разное восприятие угроз

Во время форума «Минского диалога» международные эксперты и белорусские политики обсудили уровень напряженности в Восточной Европе и перспективы решения этой проблемы. Универсального рецепта не нашли — все говорили о диалоге, который необходим. Но подчеркнули, что надо определиться, что является сегодня угрозой для каждой страны.





На одной из сессий форума выступил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко. По его словам, сегодня позиция небольших государств в мире не учитывается. А упреки в адрес Беларуси по поводу ее тесных отношений с Россией немного неуместны.

— Позиция стран, как наша, в мире принимается во внимание в меньшей степени. Это последствия Холодной войны, когда большие страны определяли ситуацию в мире. От таких стран, как мы, ждут, чтобы мы примкнули к одной из сторон конфликта. Но мало смысла в том, чтобы выбирать, кто виноват в конфронтации. Базовыми принципами нельзя пожертвовать ради нахождения общих принципов работы. Мы находимся в стратегическом военном союзе с Россией, это обсуждают даже некоторые европейские политики. Они считают, что мы ошибаемся, когда взаимодействуем с Россией. Но я не согласен, потому что нас связывает история, торговля, экономика, исследования и многое другое. Но представьте, если в хрупкой текущей ситуации международных отношений, Беларусь была бы членом НАТО, а не в альянсе с Россией, чувствовала бы она себя в большей безопасности? Текущая ситуация толкает нас к тому, чтобы делать выбор, который мы не хотим делать — он контрпродуктивен для нашей страны.

Замминистра также вспомнил критику Европы перед прошлогодними учениями «Запад-2017». По словам Кравченко, все опасения по поводу того, что в Беларуси могут остаться российские военные или техника, не оправдались. А страны Европы, критикуя нас, также проводят учения.

— Мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта в регионе, мы не хотим полномасштабной военной конфронтации. Очевидно, что мы заинтересованы в стабильном регионе. Но готового рецепта нет и я не вижу реального выхода из этого тупика, — сказал Кравченко. — Думаю, в текущей ситуации военная безопасность — один из важнейших моментов для Беларуси.

Президент Украинской ассоциация внешней политики, экс-исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий считает, что говорить сегодня о глобальной восточноевропейской безопасности довольно трудно. Потому что государства региона выбрали путь, по которому будут идти, чтобы обеспечить свою безопасность — через НАТО или ОДКБ.





— Украина, Грузия и Молдова сегодня не являются не только частью этих двух структур безопасности, но и находятся в серой зоне. И для того, чтобы обеспечить безопасность, вынуждены искать новые пути, — считает Хандогий. — У нас есть совершенно разные восприятия угроз. Украина испытывает не только угрозу со стороны своего северного соседа, но и является объектом откровенной агрессии и подвергается давлению всеми возможными на сегодня средствами. Поэтому мы выбираем свою форму безопасности — курс на членство в НАТО.

Украинский эксперт рассказал о недавно проведенном исследовании, которое показало, что более 45% опрошенных украинцев высказались за вступление в НАТО, против — около 30%, часть пока еще не определилась.

Хандогий считает, что общий знаменатель для решения конфликтов сегодня лежит в плоскости международного права.

— Думаю, что исходя из различий, которые существуют сегодня, главное — это принять международное право как общий знаменатель для улучшения климата в наших странах, — отметил украинский Хандогий.

Молдавский эксперт, исполнительный директор, Институт стратегических инициатив, экс-политический советник премьер-министра Республики Молдова Владислав Кульмински рассказал, что его страна хотела стать «мостиком между Россией и Западом» на политическом уровне. Но за 20 лет этого не произошло.

— Это была наша главная идея. Но мы так и не решили географические вопросы, территориальный конфликт в Приднестровье. Но вся ситуация была вполне предсказуема: когда мы столкнулись с первой волной распада СССР было очевидно, что будет вторая волна и к ней надо подготовиться. Но, к сожалению, Молдова этого не сделала. И сейчас страна разделена: политические элиты воспользовались ситуацией и теперь у нас есть «прозападники» и «провосточники», — рассказал Кульмински.

Выход из такой ситуации эксперт видит в диалоге между Россией и Западом: без него Молдова не решит своих внутренних конфликтов, поскольку страна «вошла в штопор». А политические элиты между тем легко обогащаются благодаря конфликту.

— Нужен диалог по безопасности, но есть страх, что он превратится в договоренности по безопасности, где будет нарушено все, — считает Кульмински. — Приведу пример: у нас сейчас президент продвигает связи с Россией, каждые два месяца ездит в Москву на встречи. Но это тот же человек, который 4−5 лет назад был сторонником европейской интеграции. С другой стороны у нас есть правящая партия — самая прозападная партия, которая несколько лет назад защищала наши отношения с Россией. Я хочу сказать, что очень важно не позволять элитам настраивать одних против других, потому что потом будет очень сложно найти выход из такой ситуации, — заключил эксперт.

Еще один вариант решения конфликтов в регионе — не делить европейский континент.

— На европейском континенте есть Евросоюз и ЕАЭС. Почему они не общаются друг с другом больше, что им мешает? Они опять делят континент, пускай и экономически, — отметил президент Международного института мира и бывший член Европейского парламента Ханнес Свобода.