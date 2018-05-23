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Лукашенко: Любой здравомыслящий человек подтвердит, что нет более важного вопроса, чем сохранение мира

24.05.2018 10:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко выступил на форуме «Минского диалога». Президент подчеркнул, что не случайно это мероприятие проходит в Минске. Поскольку здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в спокойной обстановке обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для переговоров, — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что присутствие на форуме экспертов из США, Европы, Китая и России важно, поскольку речь идет о конкретных горячих точках и «замороженных» конфликтах.

— Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон, — сказал президент. — Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.

Александр Лукашенко также заметил, что о том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники.

На форуме президент открыл пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?». В ней также приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2016−2017) Кристин Муттонен.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент выступил на форуме "Минского диалога", коорый проходит в эти дни в столице.
 
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