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Лукашенко: Любой здравомыслящий человек подтвердит, что нет более важного вопроса, чем сохранение мира
24.05.2018 10:40 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко выступил на
— Благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для переговоров, — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что присутствие на форуме экспертов из США, Европы, Китая и России важно, поскольку речь идет о конкретных горячих точках и «замороженных» конфликтах.
— Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон, — сказал президент. — Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.
Александр Лукашенко также заметил, что о том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники.
На форуме президент открыл пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?». В ней также приняли участие Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2016−2017) Кристин Муттонен.
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Лукашенко: Любой здравомыслящий человек подтвердит, что нет более важного вопроса, чем сохранение мира
Президент выступил на форуме "Минского диалога", коорый проходит в эти дни в столице.
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